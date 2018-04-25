台积电调低利润预期 苹果公司市值蒸发640亿美元

新浪科技讯 北京时间4月25日凌晨消息，自上周五以来，苹果公司的股价累计下跌了7.1%，市值因此下降了639亿美元。此次股价下跌主要原因是，苹果重要合作伙伴台积电于上周四公布了低于华尔街期望的第二季度利润预期。

作为世界上最大的半导体加工厂和苹果公司芯片制造合作伙伴，台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing）于上周四宣称其对今年第二季度的利润预期是在78亿美元到79亿美元之间，这比华尔街期望的88亿美元相差很多。台积电称是由于其移动部门“需求乏力”导致了此次利润预期的下调。

市场研究公司GBH Insights分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）于本周二在写给其客户的笔记中说道：“苹果公司将在下周公布其备受期待的今年第一季度财报，但是华尔街已经开始进入恐慌状态，因为苹果的亚洲供应链企业发布的消息预示着苹果在今年六月份的出货量将远低于预期。”

一名资深产业分析师认为，台积电对于下一季度利润预期的下调将是芯片产业萎靡和股市下跌的前兆。

科技媒体High Tech Strategist编辑弗雷德·辛基（Fred Hickey）于上周四在社交媒体上说：“台积电今早发布的利润预期可能预示着半导体（SOX）产业股价持续上升趋势的终结。SOX是整体股市的晴雨表，在过去两年间的增长相对强势。另外，这也将影响苹果这家市值最高的公司和其他供应商们。”

在台积电公布其消极利润预期后一天，华尔街顶级投行摩根士丹利（Morgan Stanley）降低了其对第二季度iPhone销量的预期，即3400万到4050万，这低于往期平均的4300万台的预期。

摩根士丹利分析师Katy Huberty凯蒂·休伯蒂（Katy Huberty）在上周五写道：“我们期待苹果报告一个符合预期的第一季度财报，不过对于第二季度我们的一致意见是调低预期。苹果公布季度财报属于热点事件，特别是当对其的预期普遍有所下降时。”

本周一，另一家苹果公司重要供应商AMS也调低了其对于第二季度的利润预期，这家位于澳大利亚的供应商主要供应的是用于iPhone X上的光学传感器组件。AMS说其对于第二季度的利润预期是2200万美元到2500万美元之间，较其第一季度下降了将近50%。

AMS投资者关系主管莫瑞兹·格米勒（Moritz Gmeiner）向媒体表示；“我们不会讨论到某一特定客户，但是我们目睹了某大型智能手机生产商业务量的大幅下滑，这对我们的消费者业务和整个公司产生了负面的影响。”

无线半导体行业分析师比尔·彼得森（Bill Peterson）于本周二写给其客户的笔记中说道：“台积电和AMS对于其第二季度利润的消极预期表明消费者对苹果设备需求的下降，特别是对iPhone X的需求。基于这点认识，我认为目前对于苹果第二季度利润的普遍预期还是太高。”

苹果公司没有立刻对此事发表评论。（小宝）