任天堂Switch游戏机发现严重漏洞 且无法修补

新浪科技讯 北京时间4月25日凌晨消息，本周一，那些想破解Switch游戏机或想在Switch在运行自己的软件的玩家得到了一个好消息，一个新的漏洞被发现了，并且是基于硬件的漏洞，这意味着任天堂也没法通过软件更新来修补它。

该漏洞首次是由ReSwitch黑客团队的凯瑟琳·泰姆金（Katherine Temkin）和她的同事发现的，并给其取名为“FuseeGelee”。凯瑟琳在一次问答环节解释说：“该漏洞是由于只读Bootrom接口的编程错误导致的，此问题在大多数装有Tegra芯片的设备上都存在。” 在工厂生产时可对Bootrom打小的补丁，不过一旦离开工厂就无法再打补丁了。

简单来说，此次发现的漏洞是利用的英伟达Tegra X1芯片的一个缺陷。正常情况下，该芯片会阻止对其bootROM的任何访问，但是你可以通过迫使系统进入USB恢复模式并使一个直接内存访问（DMA）缓存溢出，来访问bootROM。

另一个黑客团队Failoverflow也发现了这个漏洞。Failoverflow强调说，公布此漏洞信息是为了给那些想捣鼓他们的Switch游戏机的重度玩家提供方便，并不是鼓励盗版行为。他说到，如果你不想损坏自己的Switch，不建议尝试破解此漏洞。该黑客团队在该漏洞的描述文件中写道：“如果你的Switch在破解了该漏洞后着火了或遇到了其他故障，这不是我们的错。”（小宝）