默克尔的跑鞋是怎么用3D打印技术定制出来的

如果要给德国总理默克尔定制一双跑鞋，你认为什么样的跑鞋适合她？

4月23日，在一年一度的汉诺威工博会举办之际，西门子CEO凯飒（Joe Kaeser）亲手将一双印有德国制造标志的阿迪达斯白色定制款Ultra boost跑鞋送给默克尔。默克尔总理似乎特别喜欢这双鞋。

制鞋业新趋势

这双鞋的特别之处在于，它的鞋底拥有强大的3D打印技术。西门子CEO凯飒向默克尔解释道：“3D打印技术引领了制鞋业的新趋势，借助西门子的‘数字化双胞胎’，制造业实现了由过去大批量生产到现在的小批量定制生产的转变。”

这款跑鞋是由阿迪达斯位于巴伐利亚全新的速度工厂生产的。借助于西门子最新推出的工业云平台MindSphere，阿迪达斯速度工厂希望能够满足制鞋业的这一新趋势。

事实上，不仅仅是跑鞋，德国制造业的很多产品都已经开始使用3D打印技术，比如飞机的发动机引擎、汽车零部件等等，只要是有定制化需求的产品，3D打印技术就会成为趋势。

为了加速3D打印在全球制造业中的应用，西门子在汉诺威工博会上发起一个全新的增材制造网络合作平台，能够满足全球制造行业对于定制化设计、工程专业、数字工具以及3D打印的生产制造能力的需求。

西门子股份公司管理委员会成员何睿祺（Klaus Helmrich）对第一财经记者表示：“随着创新周期变得越来越短，企业需要不断地重新设计他们的产品，重新生产，创造新的业务。这就需要我们建立起一个网络，把制造企业、工程企业、自动化技术方案提供商以及服务提供商整合到一个平台上，共同创造全新的商业模式。”

据第一财经记者了解，目前已经有早期的合作伙伴加入到这一3D打印的网络平台中，开始应用基于西门子MindSphere工业云平台的软件系统。其中包括3D打印行业领军企业Stratasys，以及惠普公司等。

用数字化软件赋能制造业是德国工业4.0转型的重要一环。西门子CEO凯飒向第一财经记者介绍到西门子“数字化双胞胎”的概念——生产企业可以在制造第一个实体原型、建造产线和开始实际生产之前，先在虚拟环境中模拟设计，并测试复杂的产品。

“由软件来帮助优化制造业的每一步流程和每项任务，无论是由人类或者机器来执行。如果一切在虚拟世界成功运转，那么结果就可以转化到实体世界，转化到机器，并且最终反馈给虚拟世界，形成闭环。”凯飒表示。

在“工业4.0的标杆工厂”——西门子安贝格电子工厂里，第一财经记者看到了一个高度自动化工厂的模型。德国总理默克尔也曾来到此地参观；工厂每天都要接待来自世界各地的制造企业的代表团。这个智能化工厂建于30年前，从来料到分装都依靠传感器连接。建厂30年来，产量提升了13倍，但员工数量一直保持在1300名左右。

总部位于德国杜塞尔多夫的化工企业汉高也在积极投身全自动数字化工厂。汉高粘合剂业务亚太区总裁Michael Olosky在接受第一财经记者专访时表示： “汉高与合作伙伴共同开发了一个叫做制造执行系统（MES）的软件，提供端到端的解决方案，能够通过大数据分析提高智能工厂的效率，从而降低成本。”这套解决方案目前已经在位于上海的汉高龙工厂的仓储管理中使用。

工业4.0的概念是7年前在汉诺威工博会上首次提出的。核心是通过不同技术和要素融合，对工业进行数字化和智能化升级，孕育出涵盖产品整个生命周期的智能价值链，使灵活的个性化生产成为新标准，降低资源消耗，从而带来生产的经济效益显著提升。

多重利好提振德国制造业

提到德国制造业，就不能不提机器人。在汉诺威工博会德国库卡机器人的展台上，两台机械臂正在合作完成开啤酒瓶、洗杯子、倒啤酒、最后送到顾客手上这一系列工作。尽管整个过程持续时间长达1分多钟，但其精准性还是令人惊叹。

库卡机器人的展台呈现的另一个重要趋势是人工智能在数字工厂中的广泛应用，以及机器学习和智能机器人将成为工人的通用工具。此外，工业辅助系统的应用，也将进一步减轻工人劳动负担。

德国制造业今年发展势头良好。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）主席Carl Martin Welcker提供的数据，2017年德国工程领域产出增长3.9%，达2230亿欧元，高于预期的3%。该协会预计，未来几年工程领域产出增幅可能都将至少达到3%。

“该领域的景气度非常好，成员企业情况也非常好。”Welcker表示，“今年开局十分成功。我们目前在重新评估预期值。”VDMA在此次的汉诺威工博会上公布了调整后的2018年工程领域产出预估，由原来的3%大幅上调至5%。

Welcker还表示，德国工程企业预计，像美国、中国和俄罗斯等重要市场都会有强劲需求。美国的减税政策将推动德国的工程订单跳增。

美国总统特朗普去年宣布了对美国企业减税的政策，这将利好欧洲企业。凯飒在今年3月的慕尼黑安全峰会上曾对特朗普的减税政策表示赞赏。凯飒表示：“美国税收政策的变化对于创造就业有积极影响。”不过，他否认赞同特朗普的其他政策。

根据特朗普的新政策，企业税收将从原来的35%下降至21%。凯飒认为，只要是能够促进就业的政策，就应该鼓励，即使这样的政策可能让富人变得更富。西门子在美国拥有6.5万员工，按照新的减税政策，公司2018财年税率可能位于27%至33%区间的低位。

今年的汉诺威工博会以“融合的工业——互联协作”为主题。主办方德意志会展公司向第一财经记者介绍道，今年工博会吸引了来自75个国家和地区的5000多家参展商，展会核心关注人、机器和信息技术如何进一步融合协作。

中国是德国“工业4.0”最重要的合作伙伴之一。本届工博会期间，中德工业城市联盟会议等将进一步促进“中国制造2025”与德国“工业4.0”的对接。而来自中国的参展商数量仅次于东道主德国，航天科工、华为、海尔等企业将亮相汉诺威工博会，展示中国制造业的发展能力和成果，进一步拓展国际合作。