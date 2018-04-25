LG押注OLED面板 争夺高端市场

本报记者 倪雨晴 首尔报道

在首尔西部的汉江江畔，麻古产业园已经从早年的农田变为高科技含量的研究中心。LG集团的新科技园便坐落于此，新园区耗资资4万亿韩元（约37.4亿美元），将集中LG集团旗下主力公司的核心研发团队，构建开放式创新系统。

4月20日，LG科技园正式对外开放。LG科技园也成为了韩国最大的研发中心，在园区“LG Sciencepark”的标牌背后，LG Display、LG电子、LG化学等子公司均拥有独栋研发大楼。

其中，LG Display是目前全球最大的电视面板厂商，在走访中，21世纪经济报道记者了解到，LG Display位于坡州工厂的研究人员将全部转移到新园区，LG Display的研发大楼中，前三层为实验室，从四层开始便是各类研究室，聚焦于液晶和OLED显示技术的研发。

而由新园区往北，距离首尔市区一小时车程的坡州，则是LG Display的面板基地，园区门口的大路则被称为LG大道。如今，LG Display的P10工厂正在此动工，规划建设10.5代的大尺寸生产线。4月19日，LG Display电视事业部营销与市场副总裁李尚勳告诉21世纪经济报道记者：“这条大尺寸的生产线以后是用来生产LCD还是OLED，会根据市场的需求情况进行灵活的变动调整。”

除了韩国国内的园区，LG Display去年还在广州签订了8.5代OLED生产线的合约，几经探讨获得韩国政府的首肯后，现在还在等待中国相关部门的审核。这是LG Display扩大OLED产能的重要事项，在押注OLED后，LG Display的目标是，到2020年，OLED在LG Display的整体销售额中占比达到40%。

抢占高端市场

从LG Display的产品来看，电视面板占据了半壁江山。从财报数据看，2017年其电视机面板占42.2%、移动应用面板等占25.4%、桌面显示器面板占比15.8%、平板电脑和笔记本电脑分别为8.5%和8.1%。

在电视面板中，LG Display正在战略性地往OLED上加注。2013年，LG Display开始正式量产OLED电视面板，至今已近6年。4月18日，LG Display研究所所长尹洙荣在接受21世纪经济报道记者采访时说道：“如今OLED面板的良品率已经达到了黄金良率，即80%-90%之间。各方面生产经验的提高让OLED达到黄金良率的时间要比LCD短了很多，OLED用了3年时间达到黄金良率，LCD是六七年。”

在LG Display的坡州工厂展示厅，记者看到标志性的屏幕自发声OLED电视、壁纸般粘贴于墙上的wallpaper系列OLED电视、8KOLED电视、圆柱体式的OLED卷曲屏幕，以及塑性OLED手机屏。而在LG Display的推动下，近年来OLED电视销量增长迅速。

奥维云网（AVC）此前公布的数据显示，2017年中国市场上OLED电视的销售量为12万台，与2016年相比增长了2倍，2018年增长率大概也会达到100%。李尚勳介绍道：“2018年，LG Display面对全球的销售目标是280万片，在2021年达到1000万片的供应目标，而整个电视市场的规模大约是2.2亿到2.3亿台。与其说代替LCD，我们更多地关注OLED在高端市场中所能带来的变化。事实上，客户给我们的需求已经远远超过了目前的产能。韩国的KB证券也曾经表示，目前OLED供应已经供不应求，需求缺口达到30%。”

可以看到，目前OLED电视在全球电视中的占比仍然很小，销量突破主要在高端市场。根据IHS的数据，2017年，在2500美金以上的高端电视市场，OLED电视全球占比达到51.3%，在2016年这一数字为35%。

在饱和的电视行业中，高端市场也成为一众厂商瞄准的新方向，QLED、OLED、Micro LED等均有各自阵营。截至2017年底，OLED的盟友就包括索尼、松下、飞利浦、创维、长虹、康佳等13家厂商。据李尚勳透露，今年还会有一家中国厂商和日本厂商加入OLED阵营。根据业界人士推测，新成员很可能就是海信和东芝两大品牌。

由于前期投入巨大，LG Display的OLED电视至今才开始慢慢盈利。李尚勳告诉记者：“LG Display一直在对OLED电视进行持续投资，以实现赤字转换，以EBITDA为标准，去年的下半年已经达到了扭亏为盈的趋势。按照EBIT为基准，预计今年会实现扭亏为盈。”

战略转型

在坡州工厂的8.5代LCD生产线上，大型机械设备在无人车间内自动运行，黄色灯光下，机械臂、曝光机正有序地进行TFT阶段的工序。在4月18日的参观中，LG Display的内部人士告诉21世纪经济报道记者：“我们LCD的生产线上，80%的设备已经实现国产化。”

成熟的车间也记载了韩系企业在LCD产业中的鼎盛时刻，液晶面板中采用的TFT-LCD技术在很长时间由韩国称霸。LCD技术最早由美国企业发明，但是日本企业通过手表等产品才普及了液晶屏幕，并且夏普成为液晶电视之父。随后韩国企业在把握面板周期性波动规律后，大规模地进行投资，并迎来了电视、电脑、手机应用上的全面爆发。如今，中国的京东方、华星光电的公司正在崛起，尤其是京东方的液晶面板份额紧追LG Display。

“在1995-1996年液晶产业的第二次衰退期里，韩国企业进入了TFT-LCD工业。韩国企业在后来的年月里重复了它们在半导体存储器（DRAM）工业的成功，”在《光变》一书中，作者路风写道，“在第四次液晶衰退期，韩国双雄仍然进行了反周期投资，率先建成5代线以压制台湾竞争者。”

以LG为例，公司从1987年就开始研发液晶显示器，当时LG还是金星公司（Goldstar），之后金星公司发展为LG电子。LG在液晶面板上的亏损持续8年之久，才在资金和技术的密集投资中获得回报。

直至2011年，中、日、韩的液晶面板商们竞争越发激烈，行业又处于新的周期谷底。也正是这一时刻，LG和三星提出OLED的口号，进行战略转移。一方面，液晶技术已经成熟，中国的面板企业们奋起直追，大规模地提前布局新尺寸的产线；另一方面，韩国厂商也希望通过差异化策略，突破新市场。

在OLED市场上，由于技术路线不同，三星的特长在于LTPS（低温多晶硅）、 TFT控制的OLED技术，适用于小尺寸；LG Display则在氧化物半导体上做功课，进行大尺寸的研究。

尹洙荣向记者分析道：“我们在千万次的实验中发现了很多问题，最主要是看能不能处理掉斑纹和斑点，这也是提升OLED技术和实现量产的关键。另外，生产方式也存在挑战。很多厂家做小型OLED，但从小尺寸OLED到大尺寸的跨度是很难的。”

在OLED小尺寸市场上，眼下三星占据了90%以上的份额。对此，尹洙荣坦言：“我们在中小尺寸OLED方面起步较晚，原因是客户的结构，但现在最主要的问题是如何在最短的时间实现追赶。我们与友商在移动设备上使用的技术几乎是相同的，关键是如何实现更稳定的生产和更高的良品率。”