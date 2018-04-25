满帮集团融资19亿美元 计划拓展无人驾驶

北京商报讯（记者 王晓然 陈韵哲）货运物流领域动作不断，继货拉拉涉及金融业务、探索新能源市场后，4月24日，满帮集团（以下简称“满帮”）宣布完成合并后的第一轮融资，融资金额为19亿美元。据了解，此次融资由国新基金和软银愿景基金联合领投，融资完成后，将拓展新业务和市场。满帮表示，将进一步探索新能源、无人驾驶、国际化等领域，持续进行物流的基础设施建设。

运满集团是由货车帮和运满满两家公司合并而来。此次除了领投资本，还包括谷歌资本（CapitalG）、Farallon Capital、Baillie Gifford、Ward Ferry、阳光保险融汇资本、金沙江创投、新世界K11投资、农银国际在内的多家境内外投资机构跟投。红杉资本、腾讯、光速中国、全明星基金、钟鼎创投、高瓴资本、元生资本、襄禾资本、纪源资本等现有投资人也参与了本轮融资。

同时，满帮通过覆盖车油、ETC、新车、金融、保险、园区等服务领域，为货车司机提供一站式服务。2018年，满帮已经成功上线在线运费交易平台，实现单月交易数亿元，为货主和司机间的交易提供更多保证。满帮方面表示，截至目前，中国干线货车700万辆中有520万辆是满帮会员，中国物流企业150万家中有125万家是满帮会员，中国公路货物日周转量182.8亿吨公里中有135.9亿吨公里是通过满帮平台发布。通过减少空驶，满帮于2017年为中国节省了860亿元的燃油损耗，减少4600万吨的碳排放。此外，满帮方面还表示，新一轮融资将拓展新业务和市场，进一步探索新能源、无人驾驶、国际化等领域，持续进行物流的基础设施建设。