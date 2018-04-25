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股价低迷 分众传媒拟斥资不超30亿元回购股份

股价低迷 分众传媒拟斥资不超30亿元回购股份
2018年04月25日 00:43 新浪综合
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　　股价低迷 分众传媒拟斥资不超30亿元回购股份

　　北京商报讯（记者 崔启斌 马换换）因公司股价在二级市场上持续下挫，曾在2016年通过借壳回A的分众传媒（002027）再度引起了市场的关注。4月24日晚间，分众传媒发布公告称，因公司股价不能正确反映公司价值，公司拟使用自有资金不超30亿元回购股份，回购股份的价格不超过13元/股（含13元/股）。截至4月24日收盘，分众传媒报收11.04元/股。

　　根据分众传媒披露的回购股份预案显示，此次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式。对于回购股份的实施期限，分众传媒表示，拟自股东大会审议通过之日起12个月内完成股份回购。同时，分众传媒表示，公司拟在回购股份后优先将其用于员工股权激励，同时不排除根据实际情况注销部分股份，若按回购数量为2.3076亿股测算，回购股份比例约占公司总股本的1.89%。

　　分众传媒表示，公司经审计的截至2017年12月31日总资产为155.55亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为103.73亿元、流动资产为111.64亿元。此次回购股份资金上限30亿元占公司2017年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为19.29%、28.92%、26.87%。

　　而对于此次回购股份的主要原因，分众传媒则表示，近期公司股票价格出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。结合自身财务和经营情况，公司决定进行股份回购。交易行情显示，近29个交易日分众传媒区间累计跌幅达27.27%。截至4月24日收盘，分众传媒涨幅为7.6%，报收11.04元/股。

　　据悉，分众传媒的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（包含电梯电视媒体和电梯海报媒体）、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

　　财务数据显示，在2017年分众传媒实现营业收入约为120亿元，同比上涨17.63%；当期对应实现归属净利润约为60亿元，同比上涨34.9%。根据分众传媒披露的2018年一季度报告显示，在报告期内公司实现归属净利润约为12.07亿元，同比上涨9.1%。

　　需要指出的是，因从纳斯达克退市转而借壳七喜控股回A，分众传媒近年来的发展情况一直备受市场的关注。而分众传媒此前回A的路径也并非一帆风顺，原拟借壳宏达新材实现回A，不料，宏达新材及实际控制人涉嫌违规而遭到了证监会的立案调查，借壳事宜无果而终。但分众传媒马不停蹄地将目光锁定七喜控股，最终在2016年4月完成了工商变更登记及变更公司全称、证券简称等事项。

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