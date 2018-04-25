iPhone制造商股价连年下跌 投资人回报率却高达950%

新浪科技讯 北京时间4月25日下午消息，iPhone向来是最赚钱的消费产品之一。然而，iPhone最大制造商的股东却连一杯羹都没分到。

台湾鸿海精密工业股份有限公司自2007年6月份第一台iPhone发布以来，股价下跌13%之多。即便考虑了股息，自2007年6月份以来的总回报率仅为11%，相比苹果投资者950%的回报率实在少得可怜。

这种悬殊体现了苹果在控制iPhone生态层——从应用到云端——方面的优势，与硬件制造商微薄的利润率形成鲜明对比。其他前手机巨头，如诺基亚和黑莓也纷纷放弃了自己的制造业务，而HTC和联想等则仍在苦苦挣扎。

自去年6月份的高点以来，鸿海的股价已经下跌34%，原因在于随着中国竞争对手华为和小米等都相继推出高性价比手机，市场对iPhone X的需求逐渐放缓。鸿海的半数收入来自苹果，但是该收入比三月份的最高值下降了10%。

尽管如此，美国的苹果并未受到iPhone X需求放缓带来的相同程度的影响。分析师预测，今年的头三个月将会是苹果有史以来表现最好的第二季度，预测营收为610亿美元。(小白)