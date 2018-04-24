工信部：全力做强软件和信息技术服务业

新华社南宁4月24日电（记者 何程）工业和信息化部副部长陈肇雄24日表示，我国将集中力量解决软件和信息技术服务业核心技术创新能力不强、生态构建能力较弱等“卡脖子”问题，深度参与国际标准和规则制定，全力做强软件和信息技术服务业。

陈肇雄当天在南宁市举行的全国信息化和软件服务业工作座谈会上介绍，软件定义、数据驱动是产业变革的新标志和新特征，为增强我国经济创新力和竞争力提供了“换道超车”的难得机遇。今后将围绕技术、产业、政策等方面共同发力，集中力量解决核心技术创新能力不强、生态构建能力弱等“卡脖子”问题，全面推动软件技术向各行业各领域“赋能”、“赋值”、“赋智”，更好支撑实体经济与数字经济融合发展。

陈肇雄表示，将通过强化产业能力建设、强化工业数字经济谋篇布局两方面来做强软件和信息技术服务业。工信部将深入实施软件“铸魂”工程、工业技术软件化行动，推进基础软件、工业软件创新中心建设，提升创新能力和生态构建能力；推动出台促进数字经济发展的战略性纲领文件，建立健全数字经济发展部际协调工作机制；加强数字经济领域国际交流与合作，深度参与国际标准和规则制定，积极贡献中国方案和智慧。

据介绍，去年我国软件企业研发投入强度接近11%，软件著作权登记量突破70万件，基础软件、核心工业软件以及云计算、大数据、人工智能等新兴领域创新能力进一步增强。