欧盟法院下半年审理苹果153亿美元税款上诉案

新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息，爱尔兰财政部长帕斯查尔·多诺霍(Paschal Donohoe)今日表示，预计欧盟法院将于今年秋季审理苹果公司(以下简称“苹果”)153亿美元税款上诉案。

欧盟委员会2016年8月裁定，苹果在爱尔兰非法逃税153亿美元，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。

对于该裁决，爱尔兰政府和苹果公司均表示不满，认为苹果享受的税收优惠待遇符合爱尔兰和欧盟的法律规定。为此，爱尔兰政府和苹果随后对欧盟的该裁决提起上诉。

虽然已提起上诉，但爱尔兰政府和苹果也不得不临时执行欧盟的裁决，爱尔兰政府于今年开始陆续接受苹果支付的税款。

对此，爱尔兰政府已经强调，它们只是被动地临时接收这笔税款，而心里仍有抵触情绪。多诺霍称：“苹果所享受的税收政策适用于所有企业，并不是专门为苹果而定制的。因此，它们并未违反欧盟或爱尔兰的法律。”

由于爱尔兰政府未能如期收回苹果需要补缴的153亿美元税款，欧盟委员会去年10月还将爱尔兰政府告上欧盟最高法院“欧洲法院”。(李明)