外媒：美商务部惩罚中兴一家 美国供应商集体受伤

新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息，《华尔街日报》今日发表文章称，美国商务部上周颁布的禁令除了影响中兴的未来发展，也将对中兴在美国的供应商造成严重损失。

美国商务部本月16日宣布，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令。这意味着在未来7年，美国企业将不能向中兴提供其产品。

受此影响，在过去的数日，中兴几家供应商的股价纷纷下滑。例如，高通股价下滑了1.77%。此外，包括Acacia Communications在内的几家小型供应商的股价也出现下滑。

科技咨询服务公司International Business Strategies预计，美国芯片厂商每年向中兴销售约15亿美元的产品。2017年，全球3.8%的智能手机由中兴生产。

在中兴供应商中，受此次禁令影响最深的莫过于光纤通信元件公司Acacia Communications。该公司今年2月曾表示，在去年3.85亿美元营收中，中兴贡献了约30%。

Acacia Communications称：“无论出于何种原因，失去或暂时失去一家主要的大客户，将严重伤害公司的财务状况。”

自4月16日美国政府宣布禁令以来，Acacia Communications股价已下挫31%。此外，高通股价下滑了9%。市场研究公司Bernstein Research预计，在高通去年223亿美元营收中，中兴贡献了1.5%至2.5%。

两年前，美国商务部增对中兴下达过类似的出口限制，但很快就被中止。圣何塞芯片厂商Xilinx去年5月曾表示，如果当时没有取消该禁令，将对公司业务造成严重影响。

这一次，受中兴禁令的影响，Xilinx股价已下挫7%。该公司发言人称，已经意识到该问题，并计划在周三的财报电话会议上进一步讨论该问题。

对于美国政府的封杀令，中兴发表声明称，此举不仅会影响中兴的发展，也将给中兴在美国的大量合作伙伴造成业务损失。

据悉，至少有10几家上市美国公司在其财务报表中将中兴列为其合作伙伴。其中，领先的光子集成模块厂商NeoPhotonics称，在其2017年2.93亿美元营收中，中兴贡献了约4%。

NeoPhotonics原预计，公司营收每年将保持5%的增速。但该公司本月17日在一份声明中称，受中兴禁令的影响，该目标将无法实现。自禁令颁布以来，NeoPhotonics股价已下挫13%。

圣何塞光通信器件供应商Oclaro表示，在公司2017年6亿美元营收中，中兴贡献了18%。加州太阳谷内存芯片厂商GSI Technology称，去年中兴直接或间接购买了其价值50多万美元的产品。

马萨诸塞州无线芯片制造商Skyworks Solutions将中兴视为其“核心客户”，与亚马逊、思科和微软并驾齐驱。

用于智能手机的大猩猩玻璃供应商康宁公司表示，该公司正在评估，该禁令是否影响其在中国台湾、日本和韩国生产的产品。康宁发言人称：“我们将密切关注事态发展，并评估该禁令是否影响我们在国外生产的产品。”

而美国商务部发言人则表示，无论产品在哪里生产，中兴都不能购买。(李明)