新浪科技> 业界 > 正文

特斯拉Model X又出车祸：踩刹车反而撞穿两堵墙

特斯拉Model X又出车祸：踩刹车反而撞穿两堵墙
2018年04月24日 19:45 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
特斯拉Model X电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸特斯拉Model X电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸

　　新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息，据国外媒体报道，在刚刚过去的这个周末，又有一辆特斯拉Model X电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸。幸运的是，这次车祸并未造成人员伤亡。

　　据佛罗里达州当地媒体ABC Action News报道，这起车祸发生在4月22日中午，一辆特斯拉Model X电动汽车首先撞穿了一个空的店铺，然后又撞穿了另一堵墙，最终停在一家健身房里。

　　报道称，在撞穿第二堵墙时，这辆Model X差点撞到健身房的一名会员。幸运的是，包括司机在内，没有任何人在此次车祸中伤亡。

　　据佛罗里达州官方提供的事故报告显示，驾驶这辆Model X的女司机称，事故发生时，她一直脚踩刹车踏板，但车辆却自动加速。据ABC Action News称，这起车祸可能与汽车的辅助驾驶功能Autopilot有关。

　　之前，Model X曾发生过多起严重车祸。就在上个月，美国加州圣马特奥市的一名男子驾驶着他的特斯拉Model X在101号高速公路和85号高速公路连接段撞上分道路障，被送往医院后因伤势过重而死亡

　　这位男子是苹果公司的一名工程师。特斯拉随后发表声明称，在这起致命事故中，司机应负主要责任，因为他开车时分心了。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有