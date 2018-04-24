特斯拉Model X又出车祸：踩刹车反而撞穿两堵墙

特斯拉 Model X电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸 Model X电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸

新浪科技讯 北京时间4月24日晚间消息，据国外媒体报道，在刚刚过去的这个周末，又有一辆特斯拉Model X电动汽车在美国佛罗里达州发生车祸。幸运的是，这次车祸并未造成人员伤亡。

据佛罗里达州当地媒体ABC Action News报道，这起车祸发生在4月22日中午，一辆特斯拉Model X电动汽车首先撞穿了一个空的店铺，然后又撞穿了另一堵墙，最终停在一家健身房里。

报道称，在撞穿第二堵墙时，这辆Model X差点撞到健身房的一名会员。幸运的是，包括司机在内，没有任何人在此次车祸中伤亡。

据佛罗里达州官方提供的事故报告显示，驾驶这辆Model X的女司机称，事故发生时，她一直脚踩刹车踏板，但车辆却自动加速。据ABC Action News称，这起车祸可能与汽车的辅助驾驶功能Autopilot有关。

之前，Model X曾发生过多起严重车祸。就在上个月，美国加州圣马特奥市的一名男子驾驶着他的特斯拉Model X在101号高速公路和85号高速公路连接段撞上分道路障，被送往医院后因伤势过重而死亡

这位男子是苹果公司的一名工程师。特斯拉随后发表声明称，在这起致命事故中，司机应负主要责任，因为他开车时分心了。(李明)