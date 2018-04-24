人民日报评论员：突破核心技术 建设数字中国

加快突破核心技术，着力建设数字中国，才能更好发挥信息化的驱动引领作用，构筑我国国际竞争新优势。

人民日报评论员

核心技术是国之重器，是信息化发展的基石。

在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记把握信息化发展大势，着眼网络强国建设大局，对推动信息领域核心技术突破、发挥信息化对经济社会发展的引领作用等作出重大部署，为我们在信息领域某些方面实现“弯道超车”，抢占新一轮发展制高点指明了方向和路径。

当今世界，信息化发展很快，不进则退，慢进亦退。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央紧紧抓住信息化发展的历史机遇，作出一系列重大决策、提出一系列重大举措，信息领域核心技术创新取得积极进展，网络基础设施加快建设，信息化服务得到普及。同时也要清醒地看到，我们的核心技术尚未取得根本性突破，信息化发展受到制约。加快突破核心技术，着力建设数字中国，才能更好发挥信息化的驱动引领作用，构筑我国国际竞争新优势。

实现核心技术突破，必须走自主创新之路。习近平总书记多次强调，核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是我们最大的隐患。不掌握核心技术，我们就会被卡脖子、牵鼻子，不得不看别人脸色行事。而真正的核心技术是花钱买不来的、市场换不到的。我们必须争这口气，下定决心、保持恒心、找准重心，增强抓核心技术突破的紧迫感和使命感。当然，我们强调自主创新，并不是要关起门来研发、一切从头开始，而是要分清哪些技术可以搞好引进消化吸收再创新，哪些必须靠自主研发、自主发展。贯彻落实好党中央的相关战略部署，遵循技术发展规律，咬定青山不放松，我们就能不断攻克难关，推动自主创新加快实现突破。

技术是关键，信息是灵魂。信息化不仅是一个地区发展的引擎、实现跨越式发展的支柱，更是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展的加速器、催化剂；不仅是经济发展须臾不可离的“血液”，更是提升国家治理现代化水平的重要工具。党的十九大报告提出建设数字中国，目的正是要充分发挥信息化对经济社会发展的引领作用。加快数字中国建设，我们既要以推进供给侧结构性改革为主线，大力推动数字经济发展，助推经济结构调整和新旧动能转换；也要充分运用信息化手段，推动治理模式变革，让百姓少跑腿、信息多跑路，增强人民群众在信息化发展中的获得感、幸福感、安全感。

没有信息化就没有现代化。突破核心技术，建设数字中国，让信息化成为发展的引擎，我们就一定能更好实现高质量发展，不断谱写社会主义现代化新征程的壮丽篇章。