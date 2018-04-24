牛文文：“硬独角兽”是中国未来 他们不一味烧钱

创业黑马董事长牛文文

新浪科技讯 4月24日上午消息，由创业黑马、创业家App主办的“2018中国独角兽峰会”今日在京举行，创业黑马董事长牛文文出席活动并发表主题演讲。

在演讲中牛文文提出了“硬独角兽”概念，他说，独角兽本来是指由美元基金投资的、估值达到10亿美金的项目，但在中国，这一概念正在发生变化，人们开始更加关注产业独角兽、科技独角兽，即“硬独角兽”，而不只是估值虚高的互联网独角兽。这些“硬独角兽”，是中国的未来。

在牛文文看来，“硬独角兽”是产业独角兽，而不仅仅是一个资本独角兽。它们的赚钱能力和融资能力是平衡的，不是只会一味地烧钱。

牛文文表示，在这一趋势下，创业黑马推出“产业独角兽加速计划”，希望成为中国硬独角兽的孵化工场和加速器。(王上)

以下为演讲精华部分：

传统的独角兽，是指美元基金投资的、估值达到10亿美金的项目，但在中国，独角兽概念正在发生变化，最大的变化是，我们在呼唤产业独角兽、科技独角兽，我们关心的，不再只是市场上那些耳熟能详的互联网独角兽、尤其是以估值论成败的资本独角兽。

今天我特别想跟大家说明的是“硬独角兽”的概念。它指的是产业独角兽，而不仅仅是一个资本独角兽。在互联网领域，那种按估值烧钱，最后发展为海量用户、亏损上市的纯互联网成长模式，无论在美国还是在中国资本市场，都将不再是主流；而那些默默无闻、低调地在重要产业里长期耕耘的企业，正在成为主流。它们也许估值不高、融资不多，但它们的赚钱能力和融资能力是平衡的，不是只会一味地烧钱。

那些能够为中国的产业升级、技术发展做出贡献的企业，我们把它们称为“硬独角兽”。稍后，我们将发2018硬独角兽TOP100（春榜）的榜单，大家可以看到那些不太知名、但已经具有升级梦想的公司，它们在细分产业里成为了领先企业，能够为中国的未来做出贡献。

一句话总结，我们希望独角兽是“硬”独角兽，背后有硬科技、硬实力基础，而不是一个纯粹的虚拟经济的互联网公司。

大家都知道“中国制造2025”，整个国家从富到强，需要硬独角兽。但在生物科技、人工智能、高端制造等领域，我们国家还没有那么多这样的硬独角兽。创业黑马从“双创”走到现在，我们希望自己能成为中国硬独角兽的孵化工场，成为中国产业升级的加速器，为未来中国所需要的硬科技实力产业升级做服务。

今天我们将发布创业黑马的“产业独角兽加速计划”，你可以把它叫做独角兽+。我们要用当年寻找黑马、孵化黑马、帮助黑马成长的方法，用这套生态体系，来寻找、帮助未来的硬独角兽。创业黑马还将发布“硬独角兽”榜单，组织独角兽俱乐部、独角兽营，同时与很多城市政府合作，建立我们的独角兽加速器以及独角兽基金。

我们做这些，立足于两个东西：一个是城市，一个是产业。我们希望能够帮助地方城市发现独角兽企业，帮助城市聚集行业的独角兽资源，让这些城市最终成建立蓬勃向上的创新产业生态。

感谢帮助中国硬独角兽成长的一切力量，也期待未来有更多的黑马企业成长为硬独角兽。