苹果三星专利纠纷案5月再度开庭：在设计方面争议大

新浪科技讯 北京时间4月24日上午消息，苹果和三星将于五月份在赔偿再审判中再度对峙——不过蒂姆·库克和乔尼·伊夫不会露面。

两家公司周一为五月份的审判分别向加州北部地区的美国地区法院提交了证人名单。名单中包括了两家公司的行业专家和高管，但其中并未出现苹果首席执行官或公司设计总监的姓名。

伊夫是苹果的首席设计官，也是公司最受欢迎产品背后的大功臣，只出现书面证词的证人名单上。

苹果拒绝予以置评。三星暂未做出回应。

苹果和三星计划在5月14日开庭，来确定三星因侵犯苹果三项设计专利到底需要赔偿多少金额。这一次审判是两家公司之间的最新较量。苹果和三星在专利纠纷一事上已经争斗了五年，而这一次最新的审判是此案五年来的第三次审判，第一次在2012年8月，第二次也是赔偿审判，2013年11月。

这起比较特殊的案子曾在2016年末一路上诉到最高法院。最高法院一致认为赔偿方式可与过去不同。这项裁决重新定义了设计的价值，以及公司因抄袭竞争对手产品外观可能需要赔偿的代价。在此之前，被侵权的“制造品”往往指的是整个设备。但现在，制造品可以是设备的一小部分，从而也就限制了赔偿的金额。

尽管如此，最高法院没有具体说明将如何确定制造品，这导致苹果诉三星一案被驳回加州北部地方法院重新审理赔偿金额。

三星在作证期间，将试图证明其侵犯苹果专利的制造品仅仅是整部设备的一小部分。三星的证人将解释构成三星设备的各种部件，以及消费者可以拆分手机、购买单独部件和修复设备的能力。而另一方面，苹果则将证明侵犯其设计的一部分仍要赔偿整部手机的价值。

苹果的证人

苹果打算传唤公司设计团队高级总监理查德·霍沃思（Richard Howarth）出庭作证，霍沃思也是案件中涉及专利的共同发明人之一。霍沃思将就苹果的设计流程、侵权设计专利、苹果考虑的其他设计等问题作证。

苹果产品营销副总裁格雷戈·乔斯威亚克（Greg Joswiak）也将出庭作证。乔斯威亚克在苹果三月份的iPad发布会上起到了重要的作用。他将就苹果的营销策略、智能手机的竞争市场和苹果设计专利对其设备的重要性等问题作证。

另一个值得注意的证人是苹果的早期设计师苏珊·卡尔（Susan Kare）。卡尔是最近知名的美国平面设计协会奖章的获得者。她设计了苹果Macintosh计算机上的很多早期图标，包括“Happy Mac”图标和垃圾桶图标。苹果表示，她可能会就图标和用户交互的平面设计，以及本案涉及专利之一进行作证。

苹果的专家证人有多伦多大学计算机科学教授Ravin Balakrishnan；工业设计专家Alan Ball；拥有会计和赔偿分析专业知识的顾问Julie Davis；以及另一位多伦多大学的计算机科学教授Karan Singh。

苹果可能还会传唤公司的采购副总裁托尼·布莱文斯（Tony Blevins），就公司的历史、产品、组件、供应链和采购、供应商关系等问题作证。

三星方面

与此同时，三星将传唤三星电子美国公司的移动产品战略和营销高级副总裁贾斯汀·丹尼森（Justin Denison），就公司收集的可修复性与公司的“整体设计”战略进行作证。丹尼森可能会谈到他前往三星北美总部附近的维修中心一事，讲述他在那里看到的手机拆卸和重新组装等场景，并且可能会还描述一下智能手机市场以及人们购买三星设备的原因。

三星电子美国公司的产品营销高级总监德鲁·布莱克德（Drew Blackard）将就三星设备的哪些部分侵犯了苹果设计专利进行作证。他也会谈及有些消费者喜欢拆解手机，以及设备容易修复等问题，并也会描述一下智能手机市场以及解释促使人们购买手机的因素。

三星也会传唤集团设计中心的副总裁金劲松（Jinsoo Kim）。金劲松曾参与三星侵权手机的设计。他将阐述三星的设计过程，并在拆解产品这一点上，解释公司如何“追求便于用户使用之设计”的理念。另一名参与三星用户交互设计的设计师Jee-Yeun Wang也将出庭就三星的软件和其开发新设备的过程进行作证。

三星计划传唤出庭作证的其他高管还有公司商业运营集团的高管Kyuhyun Han；Dongwook Kim；以及三星电子美国公司现任供应链物流副总裁及前财务和运营副总裁的Tim Sheppard。

三星的专家证人为山姆·卢琴特（Sam Lucente），他将就制造品的定义进行作证；以及迈克尔·瓦格纳（Michael Wagner）将阐述三星的盈利和赔偿的合理金额。

其他出庭作证的证人还有：三星的营销科学和战略分析高级总监Tim Benner；苹果在初审中传唤的设计专家Peter Bressler；前iPhone产品营销经理Steven Sinclair；以及苹果的另外三名高管。(小白)