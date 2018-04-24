报告：阿里巴巴百度等中国科技公司存在性别歧视现象

来源：cnBeta

据外媒The Verge报道，硅谷并不是唯一一个存在广泛歧视的科技中心，来自人权观察组织（Human Rights Watch）最新公布的调查报告显示，华为、阿里巴巴、腾讯等中国科技公司也在网上招聘的过程中发生过歧视女性的情况。

资料图

有些招聘职工只针对男性，而有些则特别指明需要拥有漂亮外表、一定身高的女性。

基于性别的网上就业歧视尤其让中国女性感到痛苦，因为在线申请很多时候是获得职位的第一步。当招聘人员在他们的资历列表中明确列出了男性要求时，这也意味着女性直接被拒之门外，她们完全没有跟面试人员面对面的机会。

按照中国法律，招聘过程以及广告中出现的性别歧视属于非法行为，然而并不清楚这当中究竟怎样才算性别歧视。

报告显示，这种性别歧视现象非常普遍。像百度公司，它在去年3月列出的一个内容审核员岗位，它就明确表示要在高压下拥有超强工作力并且能在周末、节假日以及晚上上班的男性。

百度一位发言人在提供给The Verge的声明中回应称：“我们重视我们女性职工在整个组织中所做的重要工作，并对我们工作职位与百度价值观不一致的情况深表遗憾。这些工作岗位——在人权组织观察报告之前已经发现并移除——都是孤立的例子并不能反映出我们公司对工作场所平等的精神。”

拥有微信的腾讯集团则被发现在去年3月发布的一则招聘体育内容编辑的广告中要求应聘者是能够倒班的男性。

而阿里巴巴，尽管马云一直在强调公司的包容性，但人权观察的报告却指出，这家电子商务巨头公司在2015年的一则计算机程序员鼓励师招聘广告中希望应聘者能拥有如日本成人电影女星苍井空那样的身材。报道出来后阿里立即删除了该部分内容。另外，今年1月，这家公司在餐厅运营支持专家的岗位要求中提到了“男性优先”这个条件。

对此，阿里巴巴在提供给The Verge的声明中指出，公司在职工性别平等工作上是科技领域做的最好的公司之一，公司近一半（47%）职工都是女性，在创始人和管理层中女性也占了1/3。“阿里巴巴的招聘政策有清楚、明确的指导方针，无论性别都会提供平等的机会，阿里巴巴将对招聘广告进行更严格的审查以确保符合我们的政策。”

根据人权观察报告，科技公司也经常吹捧他们雇佣的有吸引力的女性，以此激励更多的男性加入。据悉，腾讯和百度都在社交媒体账户上发布了对男性员工的采访，这些男性员工称，身边有漂亮女性是她们工作的动力。

一名腾讯职工在视频中说道：“我最初加入腾讯是因为原始冲动。主要是因为人力资源部的女士们和面试我的女士都非常漂亮。”获悉，该视频后来被腾讯删除。华为也曾在2013年的时候在社交媒体平台上发文称不管华为园区风景多么美丽，漂亮女性仍不可缺少。

在中国传统文化中，人们通常把家务和照顾孩子跟女性联系在一起，这就意味着她们没有办法上晚班。尽管如此，中国现在的女权主义活动人士倡导男女平等，新一代的大学生则应改变这些陈旧的思维方式。