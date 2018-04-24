特斯拉已处于破产边缘？Model 3“难产”成扼喉之痛

文章导读： 在马斯克的亲自“督产”下，特斯拉的产量能否突飞猛进？随着中国降低汽车进口关税等一系列举措的推出，押宝中国的特斯拉能否涅槃重生？

《中国经济周刊》首席摄影记者 肖翊I 摄

《中国经济周刊》记者 宋杰 | 上海报道

责编：周琦

（本文刊发于《中国经济周刊》2018年第16期）

今年2月初，马斯克创办的SpaceX公司发射了猎鹰重型火箭，并将一辆特斯拉跑车送上了太空。在马斯克众多的粉丝眼中，似乎没有什么难题能将他击倒。然而，最新的消息显示，特斯拉正面临产能、技术、高管离职、现金受压的多重压力。继今年2月暂时性关闭Model 3电动汽车生产线后，美国电动汽车制造商特斯拉公司4月16日再度宣布暂停生产Model 3，以“提高自动化水平”，解决产能不足问题。

鉴于目前公司面临的危机，Model 3量产已成为特斯拉的首要任务。马斯克日前在社交媒体推特上爆料称，自己亲自监督Model 3的生产情况，并睡在特斯拉Fremont工厂。4月初，马斯克接管了特斯拉主管Model 3生产的前苹果高管Field的工作，亲自推进Model 3的量产。

在马斯克的亲自“督产”下，特斯拉的产量能否突飞猛进？随着中国降低汽车进口关税等一系列举措的推出，押宝中国的特斯拉能否涅槃重生？

特斯拉扼喉之痛：Model 3“难产”

3月27日，信用评级公司穆迪将特斯拉信用评级评为垃圾级。穆迪称，下调特斯拉信用评级的主要原因是出于对特斯拉现金流的担心以及量产计划的推迟。如果特斯拉Model 3的实际产量与公司目标有差距，特斯拉的评级还会再降低。与此同时，有外媒更直言，称特斯拉已处于破产边缘，最多6个月存活时间。特斯拉股价也是一路下跌。

4月3日，特斯拉公布了第一季度的交货量，其中备受大众市场关注的Model 3轿车依然没有达到预定目标——Model 3在今年一季度周产辆为2020辆，未达到其第一季度末周产2500辆的目标。数据显示，第一季度特斯拉Model S、Model X和Model 3总产量为34494辆，其中Model S和Model X共24728辆，Model 3为9766辆（交付8180辆）。

《中国经济周刊》记者以消费者身份咨询特斯拉工作人员时，上海区域销售有关负责人透露，目前Model 3最快也要到2019年年底才能开放模板内饰的挑选，真正提货要到3个月后，即2020年年初。如果特斯拉今年下半年产能爬坡提速，最快提到Model 3也要到2019年年底。

不过，马斯克本人对于Model 3的产能却很乐观，他在推特中写道：“整个特斯拉生产系统已经为Model 3产能提升打下坚实基础，这意味着我们可以实现周产4000辆Model 3、Model S和Model X，并且产能可以迅速攀升。今年年底，生产速度至少比去年快4倍。”

天风证券分析指出，正因为特斯拉公司标榜自己不是传统汽车企业，所以在一些典型的供应链瓶颈上，公司并不认为是大问题。比如，马斯克认为流水线自动化能打破一切瓶颈，过于追求极端，从而导致Fremont工厂存在冲压工艺线缺陷、电池模块组装等问题。今年3月，有特斯拉工程师爆料，称Fremont工厂收到的零件中有40%需要返工。而且，Model 3对产能爬坡的苛刻要求，对供应链造成了巨大压力，部分零部件供应商难以按时交付。

此外，传统汽车的零部件都是大宗商品，供应充足，但特斯拉采用的零部件很多都需定制，导致供应商替代困难。

天风证券称，考虑到特斯拉Model S和Model X生产线设计产能在10万辆/年左右，Fremont工厂原有产能峰值在50万辆/年，预计Model 3设计产能应在30万辆/年左右，但可能需要到2019年下半年方可达到。虽然Model 3周产量已达2020辆，但通过减产Model S和Model X而扩产Model 3的激进生产计划能否持续依旧存疑。

融资需求或达数十亿美元

除了产能不足，资金荒是业内对特斯拉的另一层担忧。近日有消息称，特斯拉今年需融资25亿美元至30亿美元。对此，马斯克回复说，特斯拉今年三四季度可实现盈利，现金流也将转正，“所以一切正好相反，特斯拉将不再需要融资。”

不过，财报显示，特斯拉2017年资本性支出从2016年的12.8亿美元跃升至34.1亿美元，2017年经营自由现金流为-6065万美元，Model 3的产能缓慢爬坡不但带来利润率压力，也让负债权益比率从2016年9月的145.5%提升至当前的183%。虽然特斯拉公司强调年内无需再融资，但今年2月已进行5.46亿美元ABS融资。

据穆迪调查，特斯拉日常运营最低需5亿美元现金， 2018年为维持高资本性支出扩张还需约20亿美元的运营开支现金。此外，2019年初特斯拉还有约12亿美元的到期债务。这些会在短期内产生约20亿美元的融资需求，对应彭博预期的Model 3投产还需要30亿美元的额外融资需求。穆迪在下调评级中强调，特斯拉当前流动性不足覆盖其支出。

据报道，2017年8月特斯拉发行了8年期的垃圾债券，为Model 3量产筹集了18亿美元的巨额资金。

垃圾债券又称高风险债券，指信用评级低的企业所发行的债券，这种债券具有利息高、风险大的特点。

其实，在穆迪宣布对特斯拉降级之前，特斯拉垃圾债券的价格已降至自2017年8月发行以来的最低点。

中国市场成为转折关键点？

面对巨大的经营压力，马斯克瞄准中国市场的巨大潜力，准备在上海建立生产线，押宝中国市场。

中国市场对于特斯拉来说有着相当重要的意义，是特斯拉公司最大的海外市场，2017年中国市场为特斯拉公司贡献了20亿美元的营收，几乎是2016年的两倍。

不过，特斯拉的车型完全依靠从美国进口，即便在上海建立工厂，但是依然采用“进口身份”，在加征关税后并无法获得价格优势。

转机在4月10日出现。我国宣布不以追求贸易顺差为目标，从今年起将相当幅度降低汽车进口关税，并计划放宽外资在华汽车行业股比限制。财政部相关负责人4月11日表示，将抓紧提出降税具体方案，争取早日实施。

汽车行业分析师朱广清认为，从中国官方释放出的放宽外资股比限制的信息看，此前特斯拉建厂涉及到的合资股比问题，今后将不再是障碍。而国内新能源汽车的发展，也需要借助特斯拉所制造的“鲇鱼效应”，提升中国新能源产业的进程速度与整体水平。“特斯拉现在需要做的就是耐心等待实现在华建厂，届时国内新能源汽车市场将迎来全新的竞争格局。”

不过，特斯拉在中国市场仍面临诸多挑战。“特斯拉即便是在上海建厂，购置税依旧不能免除，也没有国产新能源汽车享受的补贴。”上海九域汇名车有关负责人说，对于需要倚重中国市场的特斯拉而言，想要吸引更多的消费者需要努力的地方还有很多。