市场研究公司：iPhone X满意度高达97% Siri是短板

新浪科技讯 北京时间4月24日凌晨消息，据市场研究公司Creative Strategies于上月进行的一份调查显示，iPhone X的用户满意度高达97%，参与调查的人群主要是美国地区的早期iPhone X购买用户。

有85%的受访者都对iPhone X的使用体验表示“非常满意”，据Creative Strategies分析师本·巴加林（Ben Bajarin）称，此比例是他做过的所有科技产品满意度调研中“几乎是最高的”。

还有另外12%的受访者称iPhone X令他们感到“满意”，剩下的3%则表示了不同程度的“不满意”。

一般来说，越高的“非常满意”比例意味着越好的产品。对比来看，另一家市场研究公司Wristly在2015年对初代Apple Watch进行了用户满意度调查，结果发现用户满意度高达97%，不过其中“非常满意”的比例则只有66%。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）曾在第一季度股东电话会议中说iPhone X的用户满意度高达99%，引述的是调研机构451 Research的调查数据。不过Creative Strategies表示其参与调查的用户数比前者多很多，更能得出准确的结论。具体来说，参与Creative Strategies调查的受访用户有1746人。

根据调查结果显示，iPhone X各方面的满意度都还不错，除了语音助手Siri。其中面部识别技术Face ID和电池续航这两方面的满意度都超过了90%。而Siri的满意度则只有20%，也就是说每5名受访者中就有4名对Siri表示不满。

据Creative Strategies分析，数码产品的早期用户比主流用户对产品更苛刻，iPhone X也不例外。此次调查结果表明，苹果公司在语音助手领域已经落后竞争对手们很多了。

科技媒体The Information最近报道称，Siri已经成为苹果公司内部的一个“主要问题”。该报道认为Siri在功能性上不如竞争对手Amazon Alexa和Google Assistant，同时还认为，Siri的不给力是苹果智能音箱HomePod销量不佳的主要原因。

对此，苹果公司在一份声明中回应称，Siri是“世界上最流行的语言助手”，其性能、可靠性都有“显著提升”。苹果在声明中写道：“我们对Siri的性能和可靠性进行了升级，并运用最新的机器学习技术使得声音听上去更自然的同时提供更多功能。我们将继续深入研究机器学习和人工智能技术，提升Siri给出回答的质量、扩充使用场景以回答更多类型的问题。”（小宝）