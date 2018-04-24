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谷歌母公司Alphabet公布一季度财报：净利同比增73%

谷歌母公司Alphabet公布一季度财报：净利同比增73%
2018年04月24日 05:13 新浪科技
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谷歌母公司Alphabet公布一季度财报：净利同比增73%
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　　新浪科技讯 北京时间4月24日凌晨消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，Alphabet第一季度总营收为311.46亿美元，比上年同期的247.50亿美元增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%；按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为94.01亿美元，比去年同期的54.26亿美元增长73%。

　　主要业绩：

　　——Alphabet第一季度总营收为311.46亿美元，比上年同期的247.50亿美元增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%。Alphabet按照美国通用会计准则计算总营收，未扣除流量获取成本（TAC）。Alphabet第一季度流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为62.88亿美元，在广告营收中所占比例为24%；

　　——按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度运营利润为70.01亿美元，在营收中所占比例为22%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为65.68亿美元，在营收中所占比例为27%；

　　——按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度净利润为94.01亿美元，比去年同期的54.26亿美元增长73%；

　　——按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度每股摊薄收益为13.33美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为7.73美元。Alphabet第一季度在外流通摊薄股票总量为7.05亿股，相比之下去年同期为7.02亿股。

　　Alphabet CFO露丝·波拉特（Ruth Porat）表示：“公司强劲的营收增长反映了我们的全球动能，第一季度营收同比增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%，达311亿美元。我们拥有一系列明显的、令人激动的未来机会，而我们强调的增长使得我们得以充满信心地对这些机会进行投资。”

　　财务分析：

　　Alphabet第一季度总营收为311.46亿美元，比上年同期的247.50亿美元增长26%，不计入汇率变动的影响为同比增长23%。

　　Alphabet第一季度网站营收，也就是谷歌自己的网站所产生的营收为219.98亿美元，高于去年同期的174.03亿美元。

　　Alphabet第一季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为46.44亿美元，高于去年同期的40.08亿美元。

　　Alphabet第一季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为266.42亿美元，高于去年同期的214.11亿美元。

　　Alphabet第一季度其他营收为43.54亿美元，高于去年同期的32.07亿美元。

　　Alphabet第一季度“Other Bets”业务营收为1.50亿美元，高于去年同期的1.32亿美元。

　　如果汇率同去年同期持平（不计入外汇风险管理计划的相关得益），Alphabet第一季度营收的同比增长率为23%。

　　按照地区划分，Alphabet第一季度来自于EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为104.74亿美元，同比增长29%，环比增长2%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第一季度来自于EMEA地区的营收为同比增长21%，环比下降1%。

　　Alphabet第一季度来自于亚太地区的营收为48.04亿美元，同比增长33%，环比增长2%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第一季度来自于亚太地区的营收同比增长30%，环比增长1%。

　　Alphabet第一季度来自于美国的营收为141.44亿美元，同比增长20%，环比下降8%。

　　Alphabet第一季度来自于美洲其他地区的营收为17.24亿美元，同比增长36%，环比下降9%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet第一季度来自于美洲其他地区的营收同比增长35%，环比下降9%。

　　Alphabet第一季度总付费点击次数（包括与谷歌网站群和Network成员网站上的广告相关的点击）比去年同期增长55%，比上一季度增长11%。第一季度网站付费点击（包括与Alphabet在各个地区自有及运营的网站上广告相关的点击，以及来自于包括搜索、TrueView等YouTube参与广告以及谷歌地图和谷歌财经等其他自有及运营网站的点击）比去年同期增长59%，比上一季度增长8%。第一季度网络付费点击（包括与参与AdSense for Search、AdSense for Content和AdMob业务的非谷歌网站上广告相关的点击）与去年同期相比增长37%，与上一季度相比增长29%。

　　Alphabet第一季度平均每点击成本（包括与谷歌网站群和Network成员网站上的广告相关的点击）比去年同期下降18%，比上一季度下降9%。谷歌网站群的第一季度平均每点击成本比去年同期下降19%，比上一季度下降7%。谷歌网络的第一季度平均每点击成本比去年同期下降17%，与上一季度相比下降21%。

　　Alphabet第一季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为62.88亿美元，去年同期为46.29亿美元。Alphabet第一季度流量获取支出在广告营收中所占比例为24%，相比之下去年同期为22%。

　　在Alphabet第一季度的流量获取支出中，将有33.86亿美元最终支付给网络合作伙伴，在流量获取支出总额中所占比例为73%；去年同期最终支付给网络合作伙伴的流量获取支出为28.24亿美元，在流量获取支出总额中所占比例为70%。另外，Alphabet第一季度流量获取支出中还有29.02亿美元最终将支付给特定经销合作伙伴及其他向Alphabet网站导入流量者，在流量获取支出总额中所占比例为13%；去年同期支付给特定经销合作伙伴及其他向Alphabet网站导入流量者的流量获取支出为18.05亿美元，在流量获取支出总额中所占比例为10%。

　　Alphabet第一季度总成本和支出为241.45亿美元，高于去年同期的181.82亿美元。其中，Alphabet第一季度营收成本为134.67亿美元，高于去年同期的97.95亿美元；研发支出为50.39亿美元，高于去年同期的39.42亿美元；销售和营销支出为36.04亿美元，高于去年同期的26.44亿美元；总务和行政支出为20.35亿美元，高于去年同期的18.01亿美元。

　　Alphabet第一季度其他收入（净值）为35.42亿美元，相比之下去年同期为2.51亿美元。

　　按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度运营利润为70.01亿美元，在营收中所占比例为22%。按照美国通用会计准则，Alphabet去年同期运营利润为65.68亿美元，在营收中所占比例为27%。

　　Alphabet第一季度有效税率为11%，相比之下去年同期为20%。

　　Alphabet第一季度净利润为94.01亿美元，比去年同期的54.26亿美元增长73%。按照美国通用会计准则，Alphabet第一季度每股摊薄收益为13.33美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为7.73美元。Alphabet第一季度在外流通摊薄股票总量为7.05亿股，相比之下去年同期为7.02亿股。

　　截至2018年3月31日，不计入被分类为持有待售的现金，Alphabet持有的现金、现金等价物以及可变现有价证券总值为1028.85亿美元，相比之下截至2017年12月31日为1018.71亿美元。

　　截至2018年3月31日，Alphabet在全球范围内共雇佣了85050名全职员工，相比之下截至2017年3月31日为73992名。

　　网络直播和电话会议信息：

　　投资者可以访问Alphabet网站的投资者关系频道investor.google.com收听Alphabet电话会议的网络直播，电话会议将于美国东部时间4月23日16：30（北京时间4月24日4：30）开始。

　　分析师预期与股价变动：

　　Alphabet第一季度总营收为311.46亿美元，除去62.88亿美元的流量获取支出为248.58亿美元，这一业绩超出分析师此前预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期Alphabet第一季度营收为242.6亿美元。Alphabet第一季度每股收益为13.33美元；除去计入在“其他收入”项目中的30.3亿美元投资收益，Alphabet第一季度每股收益为9.93美元，这一业绩也超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Alphabet第一季度每股收益为9.28美元。受此影响，Alphabet在纽约市场的盘后交易中上涨近0.5%。

　　当日，Alphabet（Nasdaq：GOOGL）股价在纳斯达克常规交易中下跌3.51美元，报收于1073.81美元，跌幅为0.33%。在随后截至美国东部时间17：00（北京时间24日5：00）的盘后交易中，Alphabet股价上涨5.19美元，至1079美元，涨幅为0.48%。过去52周，Alphabet的最高价为1198.00美元，最低价为879.28美元。（唐风）

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