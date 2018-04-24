别把茅台、共享单车跟芯片产业发展对立

4月21日，在首届数字中国建设成果展览会上，工作人员向参观者展示可供5G网络信号使用的芯片。 图/视觉中国

议论风生

发展共享单车、外卖、茅台，非但不与发展芯片行业矛盾，反而能为其蓄力。拿这些品类当芯片发展滞后的“替罪羊”，这个逻辑无法成立。

中兴被美国制裁事件，相关讨论仍未停歇。现在出现这样一种论调：茅台那么贵，外卖、共享单车烧钱那么多，都是在浪费社会资源，但大国竞争，光靠茅台，靠送外卖与共享单车，中国“永远赢不了未来的竞争”。

把茅台、共享单车、外卖与芯片硬拉在一起作比较，确实能得出某些似是而非的富有冲突性结论。但正如创投人朱啸虎说的，“如果连普通百姓吃穿住行的基本需求都满足不了，我们更赢不了未来的竞争。”

外卖、共享单车、网约车、街边的小餐馆、茅台酒，是市场经济中的现象，也是中国人生活越变越好的证明。这些现象不用为中国芯片行业的落后负责。因为他们本身并没有错，衣食住行，老百姓的幸福生活不是一件可有可无之事，而是国家的根本目的。

回溯整个改革开放的历史，就是中国人从吃饱到吃好，从穿暖到穿好，逐步满足基本需求的过程。

最初，一些人冒着风险偷偷摸摸用粮票换鸡蛋，后来有了自由市场，再后来，个体户、乡镇企业、集体企业、全球500强等，依次出现在中国的经济舞台上，各领风骚一段时间，完成历史使命之后，就悄然退场。

改革就是这么一步步走过来的，经济发展也是这么一步步走过来的。这就是经济规律。中国芯片行业，同样也不能摆脱这个规律，只能尊重市场规律，一步一步慢慢来。

目前，全球54%的芯片都出口到中国，中国每年进口芯片要消耗2000多亿美元外汇，芯片超过了石油和大宗商品，是中国的第一大进口商品。所以，很多人希望中国拥有自己的芯片体系，这个心情是可以理解的。

但芯片生产往往是大批量的，也是讲性价比、良品率、利润的市场行为；而企业又是以利润导向，按经济规律办事的。很多企业不愿搞芯片，不是因为没情怀，或“太浮躁”，更多的是因为经济发展水平、全球自由贸易分工、科研体系，乃至长期产权安排所致。

市场经济自有规律。当下，中国技术、经济、制造发展到了必须发展芯片之时，接下来自然会有企业去做。

现在有些人批评当年运十不该下马，并以现在大客机的成功试飞作为证明。但实际上，改革开放40年，特别是加入WTO之后，中国的制造业有了翻天覆地的变化。当年可能还不成熟的外部环境，现在已经成熟了。

更何况，当下很多呼吁国家大力发展芯片产业的声音，实际上就是在呼吁国家拿出更多的资金，扶持芯片行业。

这些财政补贴，最终还是源于市场。比如，茅台属于消费品，经济增长离不开消费；共享单车、外卖，这些新业态、新模式，带给人们更多的便利，激发更多的消费，刺激经济发展，才能增加税收，国家才有钱去支持芯片行业。

所以，发展共享单车、外卖、茅台，非但不与发展芯片行业矛盾，反而能为其蓄力。拿它们当芯片发展滞后的“替罪羊”，这个逻辑无法成立。

□刘钊保（专栏作家）