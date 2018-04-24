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非授权网络平台有风险 南航叫停未授权第三方值机

非授权网络平台有风险 南航叫停未授权第三方值机
2018年04月24日 00:39 每日经济新闻
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　　每经记者 吴泽鹏    实习编辑 胥 帅    

　　选择乘坐南方航空（以下简称南航）的旅客，暂时不能通过未获南航许可授权第三方网络平台进行值机和选座了。近日，南方航空（600029，SH）发布《关于规范南航网络选座、值机业务的通告》，称近期发现未获得南航授权许可的一些网站、APP应用程序、小程序等第三方网络平台，通过各种非正常方式擅自为南航旅客办理选座、值机业务，已发函要求其停止办理此类侵权业务。

　　南方航空认为，此举主要是非授权第三方网络平台缺乏有效信息安全监管，可能非法截存旅客身份数据、账号数据和行程数据等信息，并由此产生旅客个人隐私泄漏和会员账户被盗用的风险。

　　《每日经济新闻》记者注意到，截至4月23日，携程、飞猪、“航旅纵横”、“飞常准”等第三方网络平台已经下架了南航值机、选座的业务。业内专家在接受记者采访时则指出，航空公司、第三方网络平台以及旅客是合作共赢的关系，应给予旅客更多选择。

　　飞猪、携程等平台已暂停南航值机和选座业务

　　近日，南航的一则公告引来舆论的热议。记者注意到，南航官网此前（4月18日）发布公告称，近期发现未获得南航授权许可的一些网站、APP应用程序、小程序等第三方网络平台，通过各种非正常方式擅自为南航旅客办理选座、值机业务。南航已发函要求其停止办理此类侵权业务。

　　南航还表示，截至公告发布日期，南航未授权任何第三方网络平台开展选座、值机业务，并建议旅客通过南航官方网站、APP、微信小程序等办理，或直接到柜台现场办理。

　　这也意味着，此前所有的第三方网络平台都未被南航授权。根据南航要求，这些平台均需下架上述相关业务，“第三方网络平台获得南航业务授权许可后，方可办理南航旅客的选座、值机业务，届时南航将发布公告。”南航公告如是表示。

　　4月23日，《每日经济新闻》记者从飞常准了解到，其网上订票平台已暂停了选座、值机两项业务，该公司相关人士对记者表示，具体开放时间还没有接到相关通知，建议通过南方航空的网站进行办理。

　　此外，记者登录飞猪、携程等OTA订票平台发现，虽然查询、购买南航机票均保持正常状态，但无法提供值机和选座服务。同时，4月22日，“航旅纵横”发布公告称，已经下线了南方航空的手机值机功能。公开资料显示，该款软件由中国民航信息网络股份有限公司于2012年推出。

　　南航在前述公告中表示，非正常方式擅自为南航旅客办理选座、值机业务，严重扰乱了南航航班运行秩序，已经造成了一定的航空安全风险、信息安全风险和服务风险。

　　公告称，非授权第三方网络平台不具备合理安排座位和航班载重平衡的能力，易引发航空安全风险，同时存在旅客个人隐私泄漏和会员账户被盗用的风险。除此之外，非授权第三方网络平台未接受南航选座、值机业务培训，缺乏处理特殊情况的相应措施和流程，旅客所选座位无法得到保障，影响出行体验。

　　专家：航空公司和第三方网络平台是共赢关系

　　民航资深专家李晓津教授认为，一方面，第三方网络平台通过值机、选座服务方便了旅客，但也容易出现信息泄露、电话诈骗等问题；另一方面，南航此举进一步规避了信息泄露的风险，但也给旅客订座方式减少了选项，造成了一定的不便。记者在微博平台也发现，有网友表示，南航此举将加重旅客“安装官方软件”的负担。

　　值得一提的是，在线机票预订市场中，第三方网络平台占据了很大的市场份额。易观数据显示，2017年第二季度，在线机票预订市场去哪儿、携程、飞猪的市场份额之和达到74.1%，其中携程在线机票预订交易规模达到531.2亿元人民币，市场份额为38.6%；去哪儿和飞猪旅行的在线机票预订市场份额分别为20.5%和15.0%。

　　“市场竞争只要合理合法，分分合合是正常的。”民航专家李小群对《每日经济新闻》记者表示，“从竞争来说，南航推出自己的APP和线上模式，对终端的把控一直是互联网时代航空竞争的核心。”

　　李小群还认为：“行业有自己的发展规律，专业化是发展趋势，旅客的选择是首要的条件，从便利旅客的角度，多元化是好的事情。”

　　李晓津介绍，欧洲部分国家和日本第三方机票服务商都会给旅客提供多航空公司、多种类的旅行出行代理服务（包括订座），同时还收取一定的服务费用，获得了很好市场反应，“航空公司、第三方网络平台以及旅客是合作共赢的关系，第三方网络平台通过向旅客提供服务并收取服务费用的方式，不仅给旅客节约了不少时间，而且减少了航空公司的服务成本，实现良性互动。”

　　值得注意的是，有专家表示，南航此举对“提值降代”有一定的促进作用。实际上，早在2015年，相关部门要求三大国有航空公司在3年内要提升直销比例至50%以上。记者查询三大航2017年年报发现，截至2017年底，东方航空直销收入占比达到51.2%，中国国航则为50.9%。南航在2017年年报中并未披露具体占比，而据此前公告，其2016年直销收入占比则为42.52%。不过，记者未能从南方航空方面获得最新的直销收入占比。

　　（实习生刘晨光对本文有贡献。）

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