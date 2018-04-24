手机银行用户突破15亿 五大行总数超9亿

每经编辑 祝裕

每经记者 张 祎 每经编辑 姚祥云

“无人银行”成为新晋“网红”、银行业“去柜台化”进一步显现、智慧银行带来传统人工岗位再度压缩……金融科技浪潮席卷下，商业银行除了重塑柜台操作，在互联网渠道移动化上也在持续发力。

工商银行、建设银行、农业银行等国有大行手机银行客户数持续增长，纷纷超过2亿户；股份制银行步伐更大，手机银行客户数增长率普遍在30%以上；城商行、农商行更是奋起直追，加大对手机银行的投入和推广。2017年，我国手机银行客户数量进一步增长。其中，个人客户达15.02亿户，同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户，同比增长57.52%。

有业内人士甚至表示，对于所有银行尤其是做零售的银行而言，手机银行是一条必经之路。

工行手机银行用户最多

“你可以在手机上下载一个手机银行，功能很多，以后查询转账直接在手机上就能完成，不必到银行网点跑一趟。”到银行柜台办理业务时，经常会听到银行工作人员向客户介绍手机银行的好处。现在，越来越多的人习惯了用手机银行来管理自己的账户。

《每日经济新闻》记者在翻阅各银行2017年年报时发现，截至2017年底，工农中建交这五家国有大行手机银行用户数量已合计超过9亿，在市场中牢牢占据主流地位。其中，工商银行、建设银行、农业银行位列市场前三强，依次达到2.82亿户、2.66亿户、2.06亿户，分别同比增长12.8%、19.3%、21.9%。

而中国银行已将手机银行作为载体打造综合金融移动门户写进发展战略，在22.17%的加速增长下，该行去年底手机银行客户数量已从上一年的9440万户升至1.15亿户，首次实现了亿级突破。

交通银行年报则显示，该行去年对手机银行保持两周左右一次的快速迭代更新，全年共进行31次版本更新投产，完成820余项功能新增或优化。截至2017年末，该行手机银行客户数达到了6106万户，同比增长21.73%。

值得一提的是，全国性股份制商业银行手机银行业务虽然在客户数量上与国有大行差距较大，但在发展速度上却表现出了更为强劲的上升势头。年报数据显示，招商银行、平安银行、光大银行、中信银行去年手机银行客户数量分别为5579万户、4172万户、3535万户、2733万户，同比增速均达到了30%以上。

在全国性股份制银行中，去年用户数量增长最快的是正在打造智能化零售银行的平安银行。2017年，平安银行整合原有数个APP推出了全新一站式管理口袋银行App4.0，以此承载该行零售业务的全产品及服务。在客户迁徙和功能整合下，该行App用户数量也由此从上一年的2610万户升至4172万户，猛增近六成。

同样重视零售业务的招商银行也在大力推进“移动优先”的发展策略，将手机银行作为该行重要的零售经营阵地，截至去年末，其App已经发展到了6.0版本。

值得一提的是，一些区域性的城商行和农商行也愈发重视互联网金融。例如，去年重庆农商行将手机银行业务着重向县域拓展，用户增长27.92%至681.58万户；常熟银行手机银行用户增长86%，活跃用户数量增长2.2倍；宁波银行全年手机银行的使用量已超过网上银行，成为该行客户首选的服务渠道。

今年3月15日，中国银行业协会发布《2017年中国银行业服务报告》指出，在电子渠道深化创新下，2017年我国手机银行业务快速增长。其中，手机银行个人客户已达15.02亿户，同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户，同比增长57.52%。

对于商业银行大力推动手机银行用户规模增长，盘古智库高级研究员吴琦表示，手机银行相对于柜台和ATM来说交易成本较低，有助于实现低成本的扩张，提高核心竞争力。另外，手机银行还能提供更快捷更便利的金融服务，手机银行可以使客户在任何时间、任何地点处理各种金融业务，日趋丰富的服务内容也极大地丰富了银行服务的内涵，成为提升客户服务质量和水平的重要途径，有利于提高客户黏性和忠诚度。

手机银行是必经之路

有市场分析报告指出，各大银行通过推广手机客户端，能够弥补营业网点覆盖密度低的缺陷，为客户创造便捷条件，同时削减自身客服成本，为市场竞争创造更多的可能性。同时，手机银行中沉淀的数据，则为银行营销提供了精准用户画像，用户价值得以提升。

年报显示，手机银行客户数量最多的工商银行2017年在“大零售”战略下，推进零售银行智慧化转型升级，全年个人客户净增近3800万，为近年来之最。截至2017年10月末，工商银行手机银行月活跃客户突破4000万户，年活跃客户近1亿户，每3笔业务中就有1笔来自移动端。

推进零售业务优先战略的建设银行则在手机银行中为客户提供千人千面的服务推送、个性化的投融资建议以及高效便捷的用户体验，其通过手机和网上电子渠道提供的“快贷”个人自助贷款去年底余额达1563.39亿元，新增1274.64亿元。招商银行去年也通过App销售4.43万亿元理财产品，占全行理财销售金额的43.17%。

平安银行新一代口袋银行APP可以根据客户的交易记录与风险偏好主动推送个性化的产品投资组合方案，成为该行深挖零售市场的重要端口。年报显示，App是该行一站式自助消费贷款平台之一，而截至2017年底，该行零售贷款（含信用卡）余额8490亿元，较上年末增长57%。整体来看，2017年，平安银行的零售业务净利润同比增长68%至156.79亿元，在全行净利润中占比高达近七成。易观千帆监测数据显示，2018年1月，平安口袋银行活跃用户为1606.6万户，同比增长304%，同比增速远超其他手机银行APP。

“对于所有银行尤其是做零售的银行而言，手机银行是必经之路，相当于为这些银行再造的‘银行’。”J.D.Power（君迪）中国区金融及服务行业事业部总经理薛珉表示，以前的零售银行是分布式的，各个网点自主经营，甚至每个省份产品可能都不一样，效率是很低的。而手机银行其实上是把所有产品、流程和服务从一个分散式的管理变成一个集中式管理，从而带领整个零售银行转型。

吴琦则提醒称，手机银行在成本、获客、服务方面的优势将为零售业务发展提供助力，但是在发展过程中，需首先保证手机银行使用的安全性。“互联网具有风险属性，资金和货币的电子化在转帐、交易、支付等环节均存在风险隐患，因此需要特别防控终端安全风险、平台安全风险、网络安全风险等，确保用户资金安全。”

（实习生胡琳对本文亦有贡献）