手机线下遇冷：渠道现失控 华强北有商铺改卖水果

每经编辑 祝裕

[编者按]5亿部，这是中国智能手机一年的出货量，而其直接和间接拉动的市场更是达万亿元。因此，手机销量的好坏直接关系到上下游企业的兴衰，也牵动资本市场的神经。近日，工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告显示，今年一季度，中国智能手机出货量同比下降26.1%。智能手机市场未感受到“春意”。

受一季度市场需求疲软的影响，多家手机产业上游供应链企业业绩惨淡。其实，不仅是业绩遭殃，《每日经济新闻》记者近日调查还发现线下市场还存在一些乱象。

每经记者 王晶 每经编辑 赵桥

“今年3月份手机销售的情况很差，除了年轻人外，很多用户没有换机的动力。”郑良驷对《每日经济新闻》记者说道。他是安徽阜阳市一家手机店的老板，今年是其经销手机的第19个年头。

“人无千日好，花无百日红”，这句话道出了如今智能手机经销商的心声。今年一季度，中国智能手机的发展情况延续了2017年的寒冬态势。根据日前工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告，今年前3月，中国智能手机出货量同比下降26.1%。

在寒冬之下，中国智能手机市场的集中度在逐渐提高，乐视、酷派、金立、LG等二三线品牌面临增长瓶颈，而一线品牌间的竞争也更为激烈。由此，有的品牌经销商只要手机有点利润就卖，有的此前卖手机的店铺改卖水果。除此之外，线下手机市场还有哪些变化？

经销商：能挣50元就卖

中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1~3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.8%。

4月中旬，郑良驷在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“虽然手机一直在更新换代，但却没有给用户带来很大的惊喜。”

对于利润方面，郑良驷称，“华为和OPPO、vivo的销量都还可以，市场上就这三个品牌卖得好。不过，华为的利润好一点。”

一般来说，渠道商按照机型售价的不同，从厂商手里的拿货价也不同。举个例子，1000多元的手机，差价在150元左右；3000多元的手机，差价在400元~500元，而OV（指OPPO和vivo）是要求渠道商、零售商们在线下销售的价格要与官网价保持一致。

郑良驷称，现在有的手机品牌的渠道有点失控，价格比较乱。“某品牌手机价格以前控制得很好，但从去年下半年到现在，（控制得）就比较差。对于农村的消费者，很多零售商在拿货价的基础上加50元~100元就卖，县城和城市的情况稍微好一点，因为有房租和销售人员的工资等费用，价格不会像农村那么低。”

对于渠道失控的原因，郑良驷认为，该手机品牌渠道商太多，厂商精力有限难以管理，而且厂商也不可能每天派人盯着零售商。

无独有偶，在海南海口的手机零售商黎女士也表示，从事行业十几年了，现在的手机市场确实不景气。“部分机型，我们降价的幅度在500元左右，其实现在只要有利润，哪怕是挣50元，我们都卖。”

更糟糕的是，行业的寒冬令从业者们有些悲观。黎女士称，“海南省大大小小的零售门店大概有2000家，过完年以后，10%左右的门店选择了关闭，还有些门店因为合同没有到期、库存的压力等，接下来还会再撑一撑。但我估计，五一以后还会有20%~30%的门店会关。”

华强北：买旗舰机返百元话费

那么，深圳市场又是什么情况？近日，《每日经济新闻》记者以消费者的身份走访了深圳华强北商圈的各大手机卖场。

走进硕大的华强北电子市场，记者注意到，下午的人流量并不大，而此前一些销售电子产品的临街店铺有的改成了水果店，有的改成卖无人机和平衡车，有的则改成了小吃店。

在OPPO和vivo的授权体验店内，销售人员均对记者表示，无论是哪款机型，价格均和线上官网价同步，不存在价格差异的情况。不过，在一些标有中国移动4G购机中心的门店里，销售人员则告诉记者，如果购买OV的旗舰机，可以直接送500元话费，而且立刻就能到账。

对于老移动用户，销售人员还强调，也可以申请一下参与这个活动。此外，对于价格区间在1000元~2000元的OV机型，上述销售人员称，那些机型可以返300元话费。

手机中国联盟秘书长王艳辉表示，从目前手机行业整体来看，肯定是发展放缓的，未来是否会下滑，下滑到什么地步，谁也不清楚。不过，在市场比较冷淡的情况下，一些渠道商或者零售商们追求业绩，低价多销也是可以理解的。

目前，多数观点认为，只要没有支持新一代通信规格的“5G”、更方便用户观看视频等大的变化，智能手机市场的低迷状态仍将持续下去。

不过，王艳辉认为，5G目前被炒作得很热，但是5G手机对整个手机行业的销量提振不会有太大的影响。

与王艳辉持相同观点的还有华为消费者业务总裁余承东。他表示，不用等到5G，只要有创新的产品，就可以激发消费者的换机需求。“在欧洲，很多苹果用户因为华为在拍照方面的功能而换机，未来随着AI的发展，手机厂商还有很多机会。”