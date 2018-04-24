新浪科技> 业界 > 正文

手机线下遇冷：渠道现失控 华强北有商铺改卖水果

手机线下遇冷：渠道现失控 华强北有商铺改卖水果
2018年04月24日 00:39 每日经济新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　每经编辑 祝裕

　　[编者按]5亿部，这是中国智能手机一年的出货量，而其直接和间接拉动的市场更是达万亿元。因此，手机销量的好坏直接关系到上下游企业的兴衰，也牵动资本市场的神经。近日，工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告显示，今年一季度，中国智能手机出货量同比下降26.1%。智能手机市场未感受到“春意”。

　　受一季度市场需求疲软的影响，多家手机产业上游供应链企业业绩惨淡。其实，不仅是业绩遭殃，《每日经济新闻》记者近日调查还发现线下市场还存在一些乱象。

　　每经记者 王晶 每经编辑 赵桥

　　“今年3月份手机销售的情况很差，除了年轻人外，很多用户没有换机的动力。”郑良驷对《每日经济新闻》记者说道。他是安徽阜阳市一家手机店的老板，今年是其经销手机的第19个年头。

　　“人无千日好，花无百日红”，这句话道出了如今智能手机经销商的心声。今年一季度，中国智能手机的发展情况延续了2017年的寒冬态势。根据日前工信部旗下中国信息通信研究院发布的报告，今年前3月，中国智能手机出货量同比下降26.1%。

　　在寒冬之下，中国智能手机市场的集中度在逐渐提高，乐视、酷派、金立、LG等二三线品牌面临增长瓶颈，而一线品牌间的竞争也更为激烈。由此，有的品牌经销商只要手机有点利润就卖，有的此前卖手机的店铺改卖水果。除此之外，线下手机市场还有哪些变化？

　　经销商：能挣50元就卖

　　中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1~3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.8%。

　　4月中旬，郑良驷在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“虽然手机一直在更新换代，但却没有给用户带来很大的惊喜。”

　　对于利润方面，郑良驷称，“华为和OPPO、vivo的销量都还可以，市场上就这三个品牌卖得好。不过，华为的利润好一点。”

　　一般来说，渠道商按照机型售价的不同，从厂商手里的拿货价也不同。举个例子，1000多元的手机，差价在150元左右；3000多元的手机，差价在400元~500元，而OV（指OPPO和vivo）是要求渠道商、零售商们在线下销售的价格要与官网价保持一致。

　　郑良驷称，现在有的手机品牌的渠道有点失控，价格比较乱。“某品牌手机价格以前控制得很好，但从去年下半年到现在，（控制得）就比较差。对于农村的消费者，很多零售商在拿货价的基础上加50元~100元就卖，县城和城市的情况稍微好一点，因为有房租和销售人员的工资等费用，价格不会像农村那么低。”

　　对于渠道失控的原因，郑良驷认为，该手机品牌渠道商太多，厂商精力有限难以管理，而且厂商也不可能每天派人盯着零售商。

　　无独有偶，在海南海口的手机零售商黎女士也表示，从事行业十几年了，现在的手机市场确实不景气。“部分机型，我们降价的幅度在500元左右，其实现在只要有利润，哪怕是挣50元，我们都卖。”

　　更糟糕的是，行业的寒冬令从业者们有些悲观。黎女士称，“海南省大大小小的零售门店大概有2000家，过完年以后，10%左右的门店选择了关闭，还有些门店因为合同没有到期、库存的压力等，接下来还会再撑一撑。但我估计，五一以后还会有20%~30%的门店会关。”

　　华强北：买旗舰机返百元话费

　　那么，深圳市场又是什么情况？近日，《每日经济新闻》记者以消费者的身份走访了深圳华强北商圈的各大手机卖场。

　　走进硕大的华强北电子市场，记者注意到，下午的人流量并不大，而此前一些销售电子产品的临街店铺有的改成了水果店，有的改成卖无人机和平衡车，有的则改成了小吃店。

　　在OPPO和vivo的授权体验店内，销售人员均对记者表示，无论是哪款机型，价格均和线上官网价同步，不存在价格差异的情况。不过，在一些标有中国移动4G购机中心的门店里，销售人员则告诉记者，如果购买OV的旗舰机，可以直接送500元话费，而且立刻就能到账。

　　对于老移动用户，销售人员还强调，也可以申请一下参与这个活动。此外，对于价格区间在1000元~2000元的OV机型，上述销售人员称，那些机型可以返300元话费。

　　手机中国联盟秘书长王艳辉表示，从目前手机行业整体来看，肯定是发展放缓的，未来是否会下滑，下滑到什么地步，谁也不清楚。不过，在市场比较冷淡的情况下，一些渠道商或者零售商们追求业绩，低价多销也是可以理解的。

　　目前，多数观点认为，只要没有支持新一代通信规格的“5G”、更方便用户观看视频等大的变化，智能手机市场的低迷状态仍将持续下去。

　　不过，王艳辉认为，5G目前被炒作得很热，但是5G手机对整个手机行业的销量提振不会有太大的影响。

　　与王艳辉持相同观点的还有华为消费者业务总裁余承东。他表示，不用等到5G，只要有创新的产品，就可以激发消费者的换机需求。“在欧洲，很多苹果用户因为华为在拍照方面的功能而换机，未来随着AI的发展，手机厂商还有很多机会。”

华强北手机
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有