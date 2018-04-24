智慧城市建设风再起 让百姓每年“多了”125个小时

每经编辑 祝裕

每经记者 吴林静 梁宏亮 发自福州 每经编辑 陈星

“在无锡，通过新型智慧城市的建设，每个老百姓每年‘多出来了’125个小时。通过智慧城市的发展，到政府部门办事快捷了，到医院挂号可以在非常精准的时间赶到。”

4月23日，在福建福州举办的首届“数字中国建设峰会”上，国家信息中心信息化和产业发展部主任、中国智慧城市发展研究中心主任单志广用一个小小的案例，诠释了智慧城市建设如何增强老百姓的“获得感”。

早在2000年，福建率先提出建设“数字福建”的战略决策。时至今日，数字城市、智慧城市等概念在很大程度上推动了多个城市发展。如何利用数字化理念建设城市，营造良好的营商环境，从而在各个领域实现善政、惠民、强业？这一话题关注度越来越高。

4月23日，作为“数字中国建设峰会”分论坛之一，新型智慧城市论坛在福州举行。论坛上，中国工程院院士郭仁忠、中国科学院院士周成虎等专家学者，与来自上海、深圳、惠州、凯里等城市的政府代表，以及参与到智慧城市建设中的企业代表一道，围绕如何建设智慧城市的相关议题，展开了热烈的讨论。

分级分类推进，城市不能失去个性

《“十三五”国家信息化规划》明确提出，到2018年，要分级分类建设100个新型示范性智慧城市。

分级分类是未来智慧城市建设的重要特征。这一概念的提出源于我国国内有不同级别、不同类型的城市。每一个城市的人口、经济结构、历史文化、开展信息化建设的基础都千差万别。

这场新型智慧城市建设论坛上，云集了中国不同级别、不同类型的政府代表。他们既有像上海、深圳这样的大城市，也有像贵州凯里这种具有自身特色的县级城市。行政级别不一样，各自所处于的经济发展阶段也不一样。论坛上，这些代表了不同级别、不同类型的城市介绍了他们的智慧城市建设情况，以及对未来智慧城市建设的思考。

在单志广看来，副省级城市、地级市、县级市这种划分方式实际上是物理空间上的一个划分。不同城市的资源衔接和整合能力是截然不同的。他认为，在虚拟的信息网络空间里，也要有自己的分级分类方式。

单志广认为，新型智慧城市要问题导向、目标导向、实效导向，那么分级分类就是基本的要求。在这一过程中，城市不能失去个性、失去自己原有的属性。“比如现在你去很多城市，根本分不清它是什么级别的城市，都是高楼大厦。所以我们在智慧城市建设过程中，要避免重蹈我们在城市建设过程中所出现的问题。让每一个城市有自己的定位，有自己的发展策略。”

中国信息通信研究院院长刘多则认为，千城不能一面，但千城也不能千面。

除了分级分类之外，单志广此前也谈到，建设智慧城市，要打破数据层面上的烟囱、壁垒、孤岛。

“大家知道过去的建设，在之前我们的规划做了分行业、分类、分区域的系统。最大的特点是什么呢，共享网络。未来我们在城市的概念上一定要打通上面千条线、底下一根针的形态。”他说。

政府管理者在前面，企业在后边跟上

构建美好的智慧城市，是每个城市的共同愿景。然而，智慧城市的打造是一个复杂的系统工程，不仅涉及顶层设计、ICT基础建设、集成以及业务应用等各个环节，也与政务、教育、医疗、交通、环境保护、能源等领域交织。

“智慧城市是一个巨系统，没有任何一家企业或者组织能够独立承担。”华为企业BG行业Marketing与解决方案部总裁喻东对《每日经济新闻》记者表示，每一家公司都有自己的业务重点，不同的厂商定位不一样，有的侧重某一细分领域的应用，有的侧重于系统集成，有的侧重于ICT基础设施，都能在这个巨系统中找到自身的位置，共生共荣，“华为更看重生态圈的良性发展，希望打造一个数字平台，把行业的数字化转型驱动起来”。

当数字化转型进入深水区，喻东提到：“在智慧城市建设中，政府起引领作用，企业配合。”这一观点与中国电子科技集团有限公司总经理、董事、党组副书记刘烈宏的想法相似。刘烈宏也提出：“政府管理者在前面，企业在后边跟上。”

这是刘烈宏对新型智慧城市建设的三点建议之一。他认为，“我们经常会发现信息技术企业往往跑在了政府治理者的前面。实际上，这样的操作模式，很难让系统真正落地，也很难创造价值。”所以，他建议，新型智慧城市建设的理想状态，必须由城市管理者而非企业来主导、来推动，企业起到的是支撑作用。

刘烈宏表示，新型智慧城市的建设，需要一个长期稳定的建设生态，而维持这个生态，需要发挥企业的引领和主导作用，“有城市的治理者告诉我们，常常会出现建一个系统就被‘绑架’一次的情况，建成后，系统的维护、运营需要没完没了不断花钱。”

智慧城市需要怎样的企业来参与？已经有不少企业开始意识到，产业链上的企业需要成为政府的好的数字伙伴，为其建设一个开放而不是封闭的生态系统，以业务需求为驱动，从顶层设计入手，让系统可持续、具有生命力。

开放、安全、存储，数据面临三大挑战

记者注意到，这次“数字中国建设峰会”上，大家谈得最多的就是数据，数字化必然催生大量的数据，而挖掘数据又能反哺智能化建设。可以说，“数据是生产资料”几乎成为共识。

只不过，“信息孤岛”普遍存在。中国信息通信研究院一份《新型智慧城市发展与事件研究报告》中提到，我国目前城市信息化的核心难题直指政务资源共享与业务协同，数据资源不成体系，没有权威、准确、完整、关联、体系化的数据资源，智慧城市整体效益难以有效发挥。

实际上，与数据开放相伴相生的，除了应该警钟长鸣的数据安全，还有矛盾越来越突出的数据存储。

易华录信息技术股份有限公司总裁林拥军以城市监控摄像头举例。他说目前城市的摄像头，大概每平方公里会安置300到500个，但是所有的视频图像基本上只保存一个月，最多也只有三个月时间。“所以，一个城市只有一个月的视频记忆。”林拥军说，一个只有一个月记忆的孩子，他的智商和有50年记忆的大人的智商，肯定是不一样的。

林拥军告诉记者：“现在我们的数据是一个天文数字了，这是全人类面临的挑战，不是计算的问题，是存储的问题。因为越来越多的数据需要长期的存储，并且数据每两年翻一番。”

在数据涉及的环节中，感知、传输、存储、计算、处理都有各自的硬骨头要啃。在林拥军看来，数据存储目前的问题在于“能耗大、成本高、安全性差”，这一大短板将制约大数据、人工智能乃至智慧城市的发展。

在林拥军的设想中，与数据相关的基础设施应该由政府组织建起来，再促进数据开放，将数据导入，然后开放给企业，完成计算、处理、挖掘等工作，“这样才能够做起我们的大数据和人工智能产业”。