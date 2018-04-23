中兴员工:华为仅部分芯片自己设计 谁被美制裁都得死

新浪科技讯 4月23日下午消息，近日，一张声称是中兴内部员工发声的截图在网络流传，针对当前各种非议，该员工表示事实并非完全和新闻上看到的一样，中兴2016年被罚确实违规，此后成立了总裁为首的合规团队，公司对于美国完全透明，所有的邮件及服务器全部开放，FBI常驻公司，这次没有明显违规的行为，都是正常的合规过程检查。

至于媒体关于中兴“已在强化合规管理，要求每个员工重新学习欧美法律、法规、反贿赂等知识，参加合规考试要做到100分（满分）才算通过”的报道，该员工称是谣言，“从来没有什么学习欧美法律，是学习合规，学习合规考试，不是现在才开始，而是从16年开始的常规动作”。该员工同时发问——“你们设想，一个中国高科技公司被美国FBI随意监控，随时查看数据，还能怎么样？”

“中兴没有任何的主观愿望去说谎”，该员工在文中强调，“一个已经被全部透明化。第二，四个最高层。包括总裁都处理了，还有什么人不能处理的。第三，明知道后续还有3亿美金的罚款等着，为啥为几个人冒这个风险。”

此外，该员工还表示，华为也只是部分芯片自己设计，而且很少。对于“中兴不投入芯片， 所以才有这样的后果”等观点，该员工认为，隔行如隔山，中国最大的问题是不具备自己的生产工艺，芯片即使自己设计，生产中也是用美国的技术生产的，甚至于设计芯片的软件也是美国的。“不让你用，你怎么仿真算法？ 所以说，任何一家公司被美国制裁都马上死掉。”

以下为网传中兴员工发声截图全文：

一位中兴员工对于当前网络上各种非议的解释，事实并非完全和你从新闻上看到的一样：

1、中兴16年被罚确实违规，所以交了近9亿美金的罚款，但是这次确实没有明显违规的行为， 都是正常的合规过程的检查。

2、不要把16年的那次处罚和这次的禁止令混在一起说，从16年后，中兴成立了总裁为首的合规团队，公司对于美国是完全透明，所有的邮件，服务器全部开放，fbi常驻公司。而且邮件，资料必须保存5年以上，随时准备绐老美检查。

3、你们说的是谣言，从来没有什么学习欧美法律，是学习合规，学习合规考试，不是现在才开始，而且从16年开始的常规动作。不知道你们从哪里听来字习什么欧美法律。中兴从16后， 花费超过5000万美金，聘请美国最专业的合规团队，团队领导人就是美国人。

4、关于培训，这个就是常规的培训考试，有什么问题吗？不知道你们讨论的焦点是什么？这 培训考试，我们从16年被处罚后就经常培训， 这本身是加强合规工作啊。这是我们在16年表达对美国商务部的诚意。就是说我们是真心改正问题的，你想所有的邮件，文档都是透明的，这种情况下，还有什么理由有主观意愿去做违规的行为。

5、这个是16年交了罚款后，为了重新得到订单，我们签订的条款，已经不能再卑躬屈膝了， 你们设想，一个中国高科技公司被美国fbi随意监控，随时查看数据，还能怎么样？所以说这次的处罚中兴不能接受。

6、 我发现现在的文章经常把16年的事情和现在混着说，16年的事情我刚才说了，接受处罚， 现在18年的事说什么35个人的事情，首先这不是承诺条文的内容，而且后续沟通协商过程的事情，本来就是一个正常协商的过程。

7、类似于，美国说你要处罚这些人，然后合规团队去检查，发现有一些人处罚没有发布公告， 所以给美国写了邮件，本来很正常的往来。而且邮件还告知，是的，我们有遗漏，但是现在补上了。

8、中兴没有任何的主观愿望去说谎，一个已经被全部透明化。第二，四个最高层。包括总裁都处理了，还有什么人不能处理的。第三，明知道后续还有3亿美金的罚款等着，为啥为几个人冒这个风险。

9、这35人的事情不是之前写在处罚协议里的， 本身就是一个协商过程中的事情，是在协商的 程中，美国突然宣布禁止令，而且后续没有任何调查，协商。

10、不管怎么样，我在中兴内部。从16年开始是经常学习合规，各种要求，各位觉得中兴蠢， 做得不到位。我觉得国内没有几个公司能够比得上现在中兴的合规团队。这个是交了9亿美金罚款后的学习成果。真的公司上下非常重视。而且经常学习，我刚才说了从16年后基本上每个月都要学习

11、合规考试各种考试考了无数次了，包括管理干部，普通员工，真没有想到这也成为新闻， 怎么可能，公司花费了5000万美金的投入，在交了9亿美金罚款后，谁敢忽视这样的学费，合规团队的头是公司总裁。我们真心改正错误，换了董事长，总裁，新的领导始终把合规作为公司最重要的事情在做。

12、现在还有个论点，说什么中兴不投入芯片， 所以才有这样的后果。很多类似fpga，dsp中国根本没有，而且操作系统都是美国的，电脑都不能用。

13、反正类似奇葩观点，都能写到新闻里，都看累了。

14、你们可能还不理解芯片的生产过程，中国最大的问题是不具备自己的生产工艺，芯片即使自己设计，生产中也是用美国的技术生产的，甚至于设计芯片的软件也是美国的。比如matlab仿真软件，美国的，不让你用，你怎么仿真算法？ 所以说，任何一家公司被美国制裁都马上死掉。

15、华为也只是部分芯片自己设计，而且是很少的，放大器，数模转换这些芯片只有美国有， 其实这个禁止令就是任何美国的技术你都不能用， 不说别的，就微软的操作系统，安卓的操作系统不让你用，你就啥事都干不了。

16、 隔行如隔山，发现大家认知确实差异很大，没有的，但是我们公司有员工在飞机上，出差支持项目的，售后的工程师，我们国家高科技上不是简单一个芯片的问题，而且全产业链的问题。

17、 大家前面觉得没有中兴声音，可能跟我们公司前面强调纪律，不允许私下评论该事件有关系，现在大家都看不下去了，所以开始不管了， 像我今天说这么多，昨天前是不允许的。