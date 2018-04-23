央行表态：继续做好互联网金融风险防范化解工作

（原标题：央行：继续做好互联网金融风险防范化解）

中国证券网报道，人民银行相关负责人23日在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上介绍，当前互联网金融领域非法集资形势呈现4个特点，下一步人民银行将会同互联网金融风险专项整治工作领导小组相关成员单位，继续做好互联网金融风险防范化解，积极稳妥推进专项整治工作，督促从业机构严格落实整改要求，逐步化解存量不合规业务，并及时将涉嫌非法集资等违法违规问题的从业机构移送相关部门或机制。

这位负责人介绍，2016年4月以来人民银行牵头开展了互联网金融风险专项整治工作，积极稳妥化解互联网金融领域风险。当前互联网金融领域非法集资专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策，未取得相关牌照从事互联网金融业务，以具体项目和线上投资标的等为依托，包装专业规范的合同文本和业务流程，手法极具迷惑性，增加了投资者辨别难度。

同时，非法集资新型方式层出不穷。随着专项整治工作的深入推进，互联网金融主要领域的风险得到有效识别和管控，但新型业务不断冒头。一些不法分子以代币发行融资（IC0）、各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资，噱头更为新颖、隐蔽性更强。

此外，线上宣传和线下推广相结合。一些非法集资平台通过线上大肆宣传和线下门店推广的方式发展人员加入，短期内迅速敛财，由于投资者众多且分散，一旦平台出现问题“跑路”，投资者资金难以追回。

另外，“多头在外”躲避监管打击。一些非法集资涉案人员通过藏身境外、租用境外服务器搭建网络集资平台、将涉案资金非法转移至境外等方式躲避国内监管打击，使得案件侦破难度加大。

据悉，下一步人民银行将继续按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发（2015）59号）（以下简称“59号文”）的职责分工做好以下工作：

一是配合司法部推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》出台。

二是按照59号文的要求，密切监测民间借贷利率运行情况，引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化，压缩非法集资活动生存空间。

三是继续依托反洗钱系统做好非法集资监测工作。通过完善制度、进一步加强与执法机构的合作和加强对报告机构可疑交易报告工作的监督与指引，切实提升非法集资类可疑交易报告的情报价值。

四是会同互联网金融风险专项整治工作领导小组相关成员单位继续做好互联网金融风险防范化解，积极稳妥推进专项整治工作，督促从业机构严格落实整改要求，逐步化解存量不合规业务，并及时将涉嫌非法集资等违法违规问题的从业机构移送相关部门或机制。

五是加强社会信用体系建设，会同部际联席会议各成员单位，切实推进政务信息公开与共享，构建守信联合激励和失信联合惩戒制度，营造诚实守信的信用环境。

六是继续做好金融消费者权益保护工作，通过金融知识普及和教育活动，提升消费者的金融素养，增强其风险意识和为自己决策负责的意识，帮助消费者理智选择金融服务，降低其卷入非法集资案件的风险。