互联网巨头中是否能诞生一个芯片巨无霸企业？

来源：视觉中国

来源 商业人物 作者 张友红

因为买不到芯片，中兴通讯很可能在两个月里消耗完库存后停产。中兴通讯董事长殷一民说，中兴正处于休克状态。

中兴通讯是全球第四大、中国第二大通讯设备制造商，占全球通信设备市场的10%，中国通信设备市场的30%。如果出局，意味着中兴、英特尔、高通等上下产业链供需企业每年上百亿的交易顷刻消失或者转移。

作为一个文科生，我搜狗了一下芯片到底怎么生产出来的。

一个形象易懂的描述是：芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样，先有晶圆作为地基，再经过层层往上叠的芯片制造流程后，就可产出必要的IC芯片。

在过去的二十年里，中国的房子的确发展起来了，不过芯片这种房子并没有盖好。如果不是中兴事件，人们对芯片信息的检索很可能依旧冷淡。

4月14日，美国商务部正式公布对中兴通讯制裁的两天前，马化腾到访新华三集团杭州总部的一条消息被隐匿在信息洪流里。马化腾的这次造访看起来并不仅仅是参观那么简单，这条一百多字的消息说：

紫光董事长赵伟国、紫光股份董事长&新华三总裁兼CEO于英涛陪同参观。赵伟国董事长向马化腾一行介绍了紫光集团的发展历史，和打造世界级芯云科技产业巨头的愿景与举措，以及目前在芯片和云计算领域所取得的技术研发优势、市场领先地位，尤其是在3D NAND闪存芯片研发、存储基地建设等方面取得的重要进展，并展望了2018年的发展规划。

马化腾到访新华三杭州总部。来源：商业人物

两天后，美国商务部公布了中兴通讯的制裁。中兴事件发生后再来看这条豆腐块信息感觉很不一样，紫光芯片或许已经在马化腾的战略投资名单里了。在芯片领域，紫光和中芯国际是国内位于第一梯队的两家体量相对大的公司。

在这之前，腾讯曾领投了一家可编程芯片公司Barefoot Networks。资料显示，这家公司开发了世界上第一个可编程芯片，能以 6.5MB/s的速度处理网络数据包。

中国互联网界两个神一样存在的公司，一个是阿里，一个是腾讯。两家在战略投资领域就像在赛跑：有阿里的领域一定有腾讯，有腾讯的领域也一定有阿里。除了竞争搭建护城河的需求，两家布局如此一致的原因在于：他们都在想未来的事。

4月20日，阿里巴巴集团宣布，全资收购中天微系统有限公司。

资料显示，中天微是目前中国大陆唯一大规模量产自主嵌入式CPU IP Core的公司，嵌入式CPU IP Core是系统芯片的“大脑”。

阿里只是选了一个热度事件发生的时间宣布这件事情，实际上，阿里对芯片的布局早在四年前就开始了。

4年前，阿里开始投资中天微。同时，阿里巴巴还投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能、翱捷科技等5家芯片公司。阿里布局芯片的理由很充分：

“在业务方面，阿里巴巴有在‘城市大脑’、物联网等领域的布局，必须要考虑从芯片到连接、到云端一体的解决方案。我们也希望通过这种方式，通过我们的技术投入、业务场景带动，来推动中国芯片产业的发展。”阿里CTO张建峰说。

阿里CTO张建峰。来源：商业人物

阿里达摩院还组建了芯片技术团队，进行AI芯片的自主研发。可以初步判断，阿里走的是一条产业路线，区别于腾讯的股权投资。

互联网应用科技巨头们在芯片领域的布局已经成为趋势。

据Bloomberg报道，Facebook目前正在招募一个全新的技术岗位。

有专业人士解读了这份招聘启事：

该研发团队将打造“端对端的SoC/ASIC、固件和驱动程序开发组织” 。此处的SoC是指系统级芯片，后者ASIC“专用集成电路”则表明，Facebook计划研发的这款芯片，有更加特殊的应用场景。

结论是：这是一个半导体专业研发团队，以打造属于自己的芯片，未来或应用到Facebook发布的硬件产品、数据中心的服务器等方面。

Facebooke相比美国老牌的科技巨头们，在芯片研发和硬件生产上的布局还是晚了些。

2010 年苹果便开始推出自主芯片。目前A系列芯片在市场上已应用到第11代，最新款的 iPhone均采用了这款处理器。不过，苹果只做研发，生产就交给了三星和台积电去做。

Google已经自主研发芯片多年，因围棋比赛闻名的AlphaGo系统，便是采用了Google自主研发的芯片。

亚马逊有一个449名员工规模的芯片团队。他们的主要任务是设计芯片，支持亚马逊新一代Echo产品，提高语音助手Alexa的响应速度与服务质量。

相比阿里和腾讯这种互联网应用企业，互联网硬件巨头布局芯片“理所当然”。英特尔、三星等，从芯片的设计、制造、封测都是由自己完成。不过，芯片领域，自主研发和生产这种模式投入巨大，设计研发和建厂生产的费用都比较大。苹果、高通、展讯采取了研发和生产分工的模式，主做研发设计。台积电是专门从事芯片代工生产的公司，全球有近6成的芯片代工都是由台积电完成的。

国内的半导体企业至今没有一个台积电体量的企业。

缺人才，是一个原因。

台积电，在半导体领域是一个神一样的存在。这家成立于1987年的公司，是全球第一家专业积体电路制造服务企业。2017年，市场占有率56%。2018年一季度，合并营收85亿美元，净利润30亿美元。董事长张忠谋被称为半导体教父。

大陆也有一个半导体教父，中芯国际的创始人张汝京。他也是台湾人。

另一个台湾人也是这个行业的传奇，英伟达的黄仁勋。1963年他出生在台湾省台北市，9岁的时候与家人移民美国。大学毕业后在硅谷的第一份工作是一名芯片设计师。1993年1月，英伟达在美国加利福尼亚州成立，主要业务是设计芯片。黄仁勋担任CEO。1999年，芯片行业迎来了发展的大爆发，率先将显示芯片业带入GPU时代。现在的英伟达是全球GPU第一大生产公司。

另外，研发成本高也是行业发展的较高准入门槛。

有钱，又具有天赋创新基因的互联网应用企业巨头们把链条延伸到上游的硬件生产，而且选中了芯片，原因很容易明白：芯片是整个互联网硬件设备的中枢大脑。谁都想自己控制自己的大脑。

未来，这些具有创新基因的科技巨头们会不会抢占芯片行业的领地？这个结论是值得期待的。

至少在中国大陆，发展了近20年的半导体行业并没有出现一个超级巨无霸企业。现在，阿里和腾讯进来了。