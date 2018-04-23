《时代周刊》2018全球百大人物榜单：马化腾上榜

新浪科技讯 4月23日下午消息，导语：《时代周刊》日前出炉2018年全球最具影响力人物榜单，中国科学家潘建伟，腾讯CEO马化腾，软银CEO孙正义等上榜。

以下为榜单全文：

1. 蒂凡尼·哈迪斯：美国著名非裔女演员

2. 美国佛罗里达州帕克兰市校园枪击案的幸存学生们：发起了呼吁控枪的“生命大游行”，他们的青年力量以及在控枪方面做出的努力受到了奥巴马的肯定

3. 库梅尔·南贾尼：出生于巴基斯坦，著名喜剧演员

4. 卡迪·B：著名非裔女说唱歌手，曾获“黑人娱乐电视嘻哈大奖年度浪子歌手”

5. Nice Nailantei Leng’ete：肯尼亚女社会运动家，为肯尼亚年轻女孩免于割礼和童婚做出了杰出贡献

6. 克洛伊·金：韩裔美国人，年仅17岁的“天才滑板少女”，在2018年平昌冬奥会单板滑雪女子U型场地技巧项目中摘取金牌

7. 卡尔·琼：美国宾夕法尼亚大学教授，知名癌症专家，专注于癌症免疫疗法

8. 简·雷德：美国人，西佛吉尼亚州首位女消防队长，在带队救火的同时在所在社区领导了对抗鸦片类药物成瘾的斗争

9. 佩吉·惠特森：现役的美国国家航空航天局女宇航员，创造了多项航天纪录

10. 伊莎·蕾：美国著名非裔女演员

11. 巴维什·阿格加瓦尔：印度企业家，创办企业Ola Cabs：

12. 杰斯米·沃德：美国著名非裔女小说家，曾获美国国家图书奖最佳小说类奖

13. 露丝·戴维森：苏格兰人，苏格兰保守党主席和爱丁堡区女议员

14. 惠特尼·沃尔夫：美国女企业家，创办Bumble平台，致力让女性获得更多网络社交主导权

15. Marica Branchesi：意大利人，女天体物理学家

16. 安·麦基：美国女神经病理学家，专注于奥兹海默和外伤性脑损伤领域

17. 崔佛·诺阿：美国著名非裔喜剧演员

18. 潘建伟：中国人，物理学家，中国科学技术大学常务副校长、教授、博士生导师，中国科学院院士，曾获2015年国家自然科学一等奖、2017年未来科学大奖物质科学奖，多年从事量子信息领域的研究工作，被誉为“量子之父”

19. 妮可·基德曼：澳大利亚著名女演员，奥斯卡影后

20. 休·杰克曼：美国著名演员，代表作《马戏之王》、《金刚狼》系列

21. 盖尔·加朵：以色列著名女演员、时装模特，代表作《神奇女侠》、《正义联盟》

22. 瑞恩·库格勒：美国著名非裔导演、编剧，代表作《奎迪》《黑豹》

23. 斯特林·K·布朗：美国非裔男演员，曾获“黄金时段艾美奖迷你电视系列剧／电视电影最佳男配角”

24. 米莉·芭比·布朗：2004年出生的英国女演员，因在《怪奇物语》中所饰演的11号神秘女孩的惊人演出而享誉全球

25. 凯欣德·威利：美国著名非裔画家，长于自然主义风格的非裔美国人肖像画

26. 克利斯汀·西瑞安诺：美国时装设计师

27. 莉娜·韦斯：美国非裔女演员、制片人、编剧，出演《头号玩家》，获“黄金时段艾美奖喜剧类最佳编剧”

28. 格蕾塔·葛韦格：美国女演员、导演、编剧，代表作品《伯德小姐》《第一夫人》

29. 罗西尼·芭尔：美国女演员、作家、电视制片人，曾获艾美奖和金球奖最佳女主角奖

30. 肖恩·曼德斯：加拿大创作歌手

31. 吉列尔莫·德尔·托罗：墨西哥著名导演、编剧，代表作《水形物语》，获奥斯卡最佳导演、最佳影片

32. 荻皮卡·帕都恭：丹麦出生的宝莱坞女演员、时装模特

33. JR：法国摄影师，街头艺术家

34. 吉米·坎摩尔：美国著名喜剧演员、主持人，代表节目《Jimmy Kimmel Live!》

35. 朱迪·芝加哥：美国女性主义艺术家，美术教育家

36. 约翰·卡拉辛斯基：美国著名导演、演员、编剧，代表作品《我们的办公室》

37. 萨蒂亚·纳德拉：印裔美国人，现任微软公司首席执行官

38. 唐纳德·特朗普：现任美国总统，亦曾是企业家、电视名人

39. 哈里王子：威尔士的亨利王子殿下，英国王室的成员之一，英国王位第五顺位继承人

40. 梅根·马克尔：美国时装模特、演员，哈里王子未婚妻，两人将于2018年5月19日举行婚礼

41. 卡门·科鲁兹：波多黎各女政治家，现为波多黎各首都圣胡安市市长

42. 穆罕默德·本·萨勒曼：沙特阿拉伯现任王储、第一副首相兼国防大臣，亦是世界上最年轻的国防部长

43. 萨迪克·汗：英国巴基斯坦裔工党政治家和律师，现任英国伦敦市市长

44. 贾斯汀·特鲁多：现任加拿大总理，已故前加拿大总理皮埃尔·特鲁多的长子

45. 习近平

46. 肖恩·汉尼提：美国知名广播和电视节目主持人，福克斯新闻频道《肖恩·汉尼提秀》的主持人

47. J·J·瓦特：美式橄榄球运动员，曾获年度最佳防守球员奖

48. 罗伯特·斯旺·米勒三世：特别检察官，曾为第6任美国联邦调查局局长

49. 肯尼斯·弗雷泽：非裔美国企业家，默克药厂首席执行官

50. 南希·佩洛西：现任美国众议院少数党领袖，第60任美国众议院议长

51.金正恩：朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长。朝鲜最高领导人。

52.里奥·瓦拉德卡：爱尔兰执政党统一党党首。2017年6月14日当选爱尔兰总理。

53.埃默森·姆南加古瓦：2017年11月19日，姆南加古瓦接替前总统穆加贝，被任命为津巴布韦新的领导人。

54.杰辛达·阿德恩：2017年10月19日，杰辛达·阿德恩出任新西兰总理。成为新西兰史上第三个女总理。

55.萨瓦纳·格思里与霍达·克布：两位美国著名主持人、记者。

56.安倍晋三：现任日本内阁总理大臣，第98任日本首相、自由民主党总裁。

57.谢赫·哈西娜：孟加拉开国总统长女，现任孟加拉国总理。

58.杰夫·赛辛斯：美国共和党员，亚拉巴马州参议员。

59.文在寅：现任第19届韩国总统。曾担任民主统合党常任顾问、第19届国会议员。

60.埃马纽埃尔·马克龙：法国政治家，曾任法国经济部长。法国现任总统。

61.毛里西奥·马克里：阿根廷总统，于2015年当选新任总统。

62.斯科特·普鲁特：2017年经过美国参议院的投票正式当选为环保署新任署长。

63.海德尔·阿巴迪：伊拉克总理，什叶派穆斯林。2014年9月8日当选伊拉克总理。

64.詹妮弗·洛佩兹：美国著名歌手、演员、电视制作人、流行设计师与舞者。

65.查德维克·博斯曼：美国著名影视演员，凭借《黑豹》一剧被人们所熟知。

66.蕾哈娜：在美国发展的巴巴多斯籍女歌手、演员、模特。

67.亚当·里平：美国花样滑冰运动员，第一个在冬季奥运会上为美国队参赛的公开的男同运动员。

68.塔拉纳·伯克：一个服务弱势女性的纽约社区组织者，提出了#metoo——“我也是（受害者）”口号。

69.克里斯蒂娜·希门尼斯：移民青年组织United We Dream执行董事。

70.珍妮特·默克：美国著名作家、主持人、变性人人权保护主义者。

71.凯莎：美国流行女歌手、词曲创作者。

72.凯文·关：新加坡小说家，代表作有《疯狂的亚洲富人》和《中国壕女友》等。

73.罗南·法罗、乔迪·坎托以及梅根·托西：三位著名美国娱乐记者。

74.玛克辛·沃特斯：2013年起担任加州第43区国会议员。

75.辛塔·努里亚：印度尼西亚前总统夫人，公开表示表示反对一夫多妻制等陈腐文化。

76.蕾切尔·丹霍兰德：前美国奥运体操队队员，指控遭到队医以治疗为名强暴。

77.丹妮拉·维加：智利第一位变型演员，凭借《普通女人》获得奥斯卡最佳外语片。

78.Virgil Abloh：著名时尚设计师，潮牌OFF-WHITE的创始人。

79.克里斯托弗·怀利：剑桥分析盗用Facebook用户数据事件的爆料人。

80.罗杰·费德勒：瑞士男子职业网球运动员。全世界最成功的网球运动员之一。

81.奥普拉·温弗莉：美国演员，制片，主持人。《奥普拉脱口秀》主持人。

82.杰夫·贝索斯：全球最大电子商务企业亚马逊创始人。2018年3月6日，福布斯2018富豪榜发布，杰夫·贝索斯以1120亿美元的身家首登首富之位。

83.辛迪·霍兰德：美国著名影视制作人，代表作为《喜剧演员》。

84.凯文·杜兰特：NBA球员，现效力于金州勇士队，2017年随队夺取NBA总冠军。

85.埃隆·马斯克：著名科技创业者，担任SpaceX公司CEO兼CTO、特斯拉CEO兼产品架构师、SolarCity董事会主席。

86.索尼娅·弗里德曼：英国歌舞剧制作人。第一位三次获得舞台奖最佳制作人头衔的人。

87.吉利亚诺·特斯塔：贝勒大学医学中心外科医生，成功完成子宫移植手术。

88.孙正义：国际著名投资人。软银董事长兼总裁。

89.伊丽莎白·迪勒：纽约Vagelos教育中心/Diller Scofidio + Renfro事务所创始合伙人。

90.维拉特·科利：印度板球队副队长，印度标志性人物之一。

91.亚当·诺依曼：以色列裔美国上任，WeWork联合创始人。

92.马化腾：腾讯公司主要创办人之一。现任腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官；全国青联副主席。

93.何塞·安德雷斯：西班牙裔美国厨师，在美国各地拥有多家餐厅。(青卡 月恒)