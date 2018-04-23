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IBM陈黎明评中兴事件：有反思是进步 原创创新很重要

IBM陈黎明评中兴事件：有反思是进步 原创创新很重要
2018年04月23日 12:07 新浪科技
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陈黎明陈黎明

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上，IBM大中华区董事长陈黎明就中兴遭遇美国禁令一事发表看法。

　　陈黎明认为，这里面有一个个案的问题跟普遍性的问题。中兴的问题是一个个案，中兴在2016年确实是达成过一个和解，认了罚款，才有了今天的这个故事。

　　“因为2016年的时候，如果你真的没有问题，2016年怎么会认这个罚款呢？”但那时出现这个话题的时候网上一片谩骂，今天就有很多反思的问题，以及很多反思的文章,“我个人认为就是进步。”  

　　陈黎明表示，没有反思，不能够从中汲取教训，这样的问题就带来一个普遍性的问题，这样就更加麻烦，会更加使我们困惑。

　　在陈黎明看来，反思很重要，合规很重要。“要想走向国际化，不能够做到合规，你要想在国际的游戏规则当中去生存，是非常困难的。” 他还表示，国内科技发展的进步毫无疑问是飞跃式、跳跃式的发展，一点都不用质疑。但问题也存在。“比如我们在原创创新当中，投入还是不足的。”

　　陈黎明指出，我们过去的战略叫引进、吸收、消化、再创新，这个哲学思想是应该受到挑战的，因为引进、消化、吸收，在人家的基础上做创新，或多或少都引起各种各样的关于知识产权方面的一些争论跟讨论。所以，原创创新很重要。

　　另外，陈黎明表示核心基础科学的研究很重要，“我们在这方面跟发达国家依然有很大的距离。”在硬科学方面的创新，还应当加大力度。(李楠)

陈黎明中兴芯片
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