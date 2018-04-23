剑桥分析回击Facebook：我们收集数据没有违反政策

新浪科技讯 北京时间4月23日上午消息，Facebook数据隐私丑闻是因为一个心理测试App引起的，这个App的开发者叫作亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）。最近科根接受了60 Minutes的采访，他并不确定自己曾经阅读过Facebook的开发者政策。这些政策禁止App将Facebook数据出售或者授权给咨询公司使用。

科根收集了几千万名Facebook用户的数据，他说自己原本并不认为替政治咨询公司（比如Cambridge Analytica）收集数据违反了Facebook政策。科根还说：“硅谷和我们都深信，普通公众已经知道他们的数据会被出售，被分享，用来发送广告。没有人关心。”

现在科根已经知道自己的假设是错误的，他在2014年所做的事是不正确、不明智的。

在科根接受采访之后，Cambridge Analytica发表一篇声明，它说科根及科根的GSR公司曾经以合同形式给出承诺，说数据符合数据保护法，而且授权规定美国受访者的数量不能超过3000万。Cambridge Analytica对科根的数据不满意，2015年便用自己搜集的数据替代，这些数据的用户是自愿加入的。

声明称：“Cambridge Analytica在研究中发现，传统方法根据人口统计资料给受访者分组，相比传统方法，GSR和科根以授权方式提供的个性类型数据并不好。”Cambridge Analytica再次强调称，Facebook接触公司之后，从科根手中获取的原始数据已经删除，系统中派生的数据也已经删除。

上个月，Facebook封杀Cambridge Analytica，它说该公司以不当手段从自己的服务中获得大量用户的个人资料，受影响的用户最高达到8700万。

Facebook还说科根通过一个个性测试APP合法收集数据，但是将信息分享给Cambridge Analytica却违背了Facebook条款，后来特朗普参加2016年大选时聘请Cambridge Analytica帮助自己赢得选民支持。在周日的声明中，Cambridge Analytica声称特朗普竞选时所用的数据来自共和党全国委员会（Republican National Committee）。

早在2015年时Facebook已经知道出现了数据违规事件，但是它没有告诉公众。当时Facebook只是要求涉事各方销毁数据，但数据并没有完全销毁。

Cambridge Analytica不断强调说，它的数据是通过合法授权的形式收集的。(中天)