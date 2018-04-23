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出门问问李志飞：后智能手机时代语音交互将成为主流

出门问问李志飞：后智能手机时代语音交互将成为主流
2018年04月23日 10:48 新浪科技
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出门问问创始人兼CEO 李志飞出门问问创始人兼CEO 李志飞

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“AI怎样打造下一轮企业的竞争力”专场上，出门问问创始人兼CEO李志飞在演讲中表示，由于目前95%的智能设备都是智能手机，语音交互没有成为主流的交互方式，但未来非手机类智能设备占据30%比例以上后，语音交互才会成为主流。

　　李志飞在演讲中表示，目前的人工智能技术非常不成熟，无法像插件一样提供成熟的落地方案，因此还处在艰难发展的时期。单独的人工智能软件难以商业化，必须通过硬件作为载体实现商业价值。

　　在这个前提下，李志飞提及了谷歌不同智能设备上的交互频率和市场比例数据。他介绍，在谷歌涉及的所有智能硬件中，手机的自然语言交互频率最低，而Google Glass最高，占到90%左右。

　　李志飞表示，由于目前95%的智能设备都是智能手机，所以语音交互没有成为主流的交互方式。但在目前，非手机类智能设备的增长远超智能手机，并在未来3-5年占据30%以上的智能设备份额。

　　“无论耳机、手表还是车载设备，这些设备都是小型化的便携设备，没有键盘和屏幕。在这个时候，语音交互才能成为最主流的交互方式。”李志飞说道。

　　在演讲的最后，李志飞总结了打造人工智能语音竞争力的方法。他表示，要打造可控的规模化场景，需要持续依赖提升语音交互的核心技术，不停打造语音交互应用场景，持续扩大消费端的用户规模和营收规模，并持续探索新的营收模式。（周峰）

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