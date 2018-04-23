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工信部：我国芯片产业取得长足进步 约为全球增速5倍

工信部：我国芯片产业取得长足进步 约为全球增速5倍
2018年04月23日 10:37 央视新闻
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　　工信部：我国芯片产业取得长足进步，约为同期全球增速5倍

　　央视新闻移动网

　　央视新闻移动网4月23日消息：记者22日从工信部获悉，2013-2017年我国集成电路产业年复合增值率为21%，约是同期全球增速的5倍左右，我国以芯片产业为代表的高新技术行业，具有强劲发展动力。

　　工业和信息化部电子信息司司长刁石京说，我们整个的芯片产业近年取得了长足的进步，已经越来越接近于市场的第一梯队，特别是在芯片设计方面，产业规模取得了快速的扩大，已经渗透到我们从人民生活，到了工业领域，到我们未来的一些人工智能，到智能汽车等等多个领域，都已经在采用国产的芯片在支撑他们这些产业的发展。

　　刁石京告诉记者，2013-2017年我国集成电路产业年复合增值率为21%，约是同期全球增速的5倍左右，规模从2013年的2508亿元提高到2017年的5411亿元，产量从2013年的867亿元提高到2017年的1565亿元。产业投资翻了一番，近三年年均投资额超过1000亿元。采用我们自主研发芯片的超级计算机在最近4期的世界评比中都获得了第一。

　　（原题《我国芯片产业近年取得长足进步 约是同期全球增速的5倍》）

芯片工信部产业
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