沃尔玛收购Flipkart大部分股份交易最早下周达成

新浪科技讯 北京时间4月23日上午消息，两名消息人士在上周五透露，沃尔玛或可与印度在线市场Flipkart最早于下周达成交易，收购后者51%以上的股份。

这家美国零售巨头已经与Flipkart交谈了数月，目的是为获得Flipkart的控股权，从而与竞争对手亚马逊在印度市场上正面对抗。人们认为，未来十年内，印度的电商市场可增长到2000亿美元。

软银集团通过Vision Fund的投资，拥有Flipkart五分之一的股份。但是软银并不大愿意出售自己拥有的股份。根据路透社之前的报道，软银认为，沃尔玛以120亿美元的估值购买现有股份，价格仿佛低了些。

据最新的消息，也就是上周五消息人士的透露，软银和沃尔玛之间的僵局已经解决。但是目前尚不明了的是，软银是否同意出售自己在Flipkart持有的股份。

沃尔玛对新股权的收购或可使Flipkart的估值高达至少180亿美元。

路透社曾与本月报道，沃尔玛已经完成对Flipkart的尽职调查，并提出收购以100亿到120亿美元的价格收购这家印度公司51%的股份。

第三个消息人士表示，交易已经完成，但是具体事项可能要拖到五月份的第一周。

Flipkart的一些主要投资者——美国的对冲基金老虎环球基金、南非技术投资者Naspers以及风投公司Accel等——很有可能会在沃尔玛收购他们的股份之后完全退出，此前有消息人士曾透露说。

萨钦·班塞尔（Sachin Bansal）和比尼·班塞尔（Binny Bansal）本是亚马逊员工，两人后来在2007年在印度的技术中心班加罗尔成立了Flipkart。消息人士表示，两人在这次交易中可能也会出售自己部分的股份。

Flipkart、软银均暂未做出回应。沃尔玛在印度的代表则拒绝予以置评。

软银和老虎环球分别在Flipkart持有20%以上的股份，Naspers拥有近13%的股份，Accel拥有6.4%，萨钦和比尼·班塞尔俩人则各自持有公司5%多一点的股份。(小白)