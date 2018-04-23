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东软刘积仁：智能商业背后的核心是连接和融合

东软刘积仁：智能商业背后的核心是连接和融合
2018年04月23日 10:35 新浪科技
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东软集团董事长兼首席执行官刘积仁东软集团董事长兼首席执行官刘积仁

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上，东软集团董事长兼首席执行官刘积仁发表演讲。

　　刘积仁提到，智能商业背后的核心是两个要素，一个是连接，一个是融合。

　　关于连接，在刘积仁看来，低成本的计算、存储和传输，导致连接无所不在，而这种连接导致一个数字的社会，包括一个数字文化的形成。这个文化的力量和技术融合在一起，构成了一个新的数字社会。

　　“在这里有它自己的文化、自己交流的方式、自己治理的方式，还有许许多多我们面对的挑战的问题。”

　　刘积仁提到，我们看到今天的连接，万物都连接在一起；看到了平台的力量，各种各样可以被第三方所使用的技术的平台，使得我们变得更加有效率，创新变得更加容易。这样的变化，形成我们今天智能商业的技术基础。

　　而谈到融合，刘积仁表示，我们过去看到，在词汇里面发生了很多变化。“比如我们有金融科技，叫Fintech，我们今天看到搞旅行的，有旅行科技”。刘积仁认为， 在这样一种商业的背后，技术和商业充分的融合，这是一大特点。

　　“也就是说任何一个事业的背后都有了技术。”刘积仁提到，我们很难区分这家公司是一个技术公司还是我们传统的行业上，按照传统概念所理解的公司。同时，行业之间也变得越来越模糊；物理社会和虚拟社会也在充分融合。

　　刘积仁还提到，信用已经成为在新的数字社会里巨大的挑战和问题，区块链技术得到越来越多的追随，原因就在于它是解决信用的一个技术的方式。

　　刘积仁也谈到了就业问题，“我并不悲观，因为就业永远是创造。”

　　刘积仁表示，我们看到过去很多人失去了工作，也看到新的工作正在蓬勃地兴起。“过去我们没有网络上的小说作家，现在很多了。抖音也不知道是不是一个工作，每个人显示一下，也能获得一些收入，这在过去是没有的。”（李楠）

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