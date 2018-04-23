东软刘积仁：智能商业背后的核心是连接和融合

东软集团董事长兼首席执行官刘积仁

新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上，东软集团董事长兼首席执行官刘积仁发表演讲。

刘积仁提到，智能商业背后的核心是两个要素，一个是连接，一个是融合。

关于连接，在刘积仁看来，低成本的计算、存储和传输，导致连接无所不在，而这种连接导致一个数字的社会，包括一个数字文化的形成。这个文化的力量和技术融合在一起，构成了一个新的数字社会。

“在这里有它自己的文化、自己交流的方式、自己治理的方式，还有许许多多我们面对的挑战的问题。”

刘积仁提到，我们看到今天的连接，万物都连接在一起；看到了平台的力量，各种各样可以被第三方所使用的技术的平台，使得我们变得更加有效率，创新变得更加容易。这样的变化，形成我们今天智能商业的技术基础。

而谈到融合，刘积仁表示，我们过去看到，在词汇里面发生了很多变化。“比如我们有金融科技，叫Fintech，我们今天看到搞旅行的，有旅行科技”。刘积仁认为， 在这样一种商业的背后，技术和商业充分的融合，这是一大特点。

“也就是说任何一个事业的背后都有了技术。”刘积仁提到，我们很难区分这家公司是一个技术公司还是我们传统的行业上，按照传统概念所理解的公司。同时，行业之间也变得越来越模糊；物理社会和虚拟社会也在充分融合。

刘积仁还提到，信用已经成为在新的数字社会里巨大的挑战和问题，区块链技术得到越来越多的追随，原因就在于它是解决信用的一个技术的方式。

刘积仁也谈到了就业问题，“我并不悲观，因为就业永远是创造。”

刘积仁表示，我们看到过去很多人失去了工作，也看到新的工作正在蓬勃地兴起。“过去我们没有网络上的小说作家，现在很多了。抖音也不知道是不是一个工作，每个人显示一下，也能获得一些收入，这在过去是没有的。”（李楠）