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吴军评中兴事件：中国会有原创性进步 不能出事就骂

吴军评中兴事件：中国会有原创性进步 不能出事就骂
2018年04月23日 10:12 新浪科技
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元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上，元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员吴军就中兴遭遇美国禁令表述了自己的看法。

　　吴军表示，今天中国一个很大的问题不在于公司的创业缺乏创新，而在于过去的20年的积累不太够。

　　吴军称，中国国家对大学，对基础研究，真正大强度的投入是十年前开始，“我看了一下今年清华的预算，已经超过美国任何一所大学，我把美国所有大学列出来，今天清华的预算是斯坦福的两倍，是麻省理工学院的两倍半。”

　　吴军表示，这样强度的推动下，相信20年后你会看到中国很多原创性的进步。此外，吴军认为要从发展和历史的观点来看中兴事件。要看到发展趋势，不能一出点中兴这个事大家马上就在骂，说没创新，不是这样，要发展地看，动态地看这个事。

　　吴军提到：“我为什么二十多年前要去美国？原因是那次我参加一个国际会议，当时我们在清华做的技术也是国内最好，和MIT或者是卡内基梅隆相比，一看就是差不多差20年技术，今天再开会，差三五年。”(李楠)

吴军元丰中兴
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