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IBM陈黎明：科技影响在方方面面 有机遇也有冲击

IBM陈黎明：科技影响在方方面面 有机遇也有冲击
2018年04月23日 09:22 新浪科技
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IBM大中华区董事长陈黎明IBM大中华区董事长陈黎明

　　新浪科技讯 4月23日上午消息，2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行，在今日的“智能商业时代”专场上， IBM大中华区董事长陈黎明提到，对智能商业时代充满期待，也有隐忧。

　　“之所以期待，我认为很多的科技发展都会给社会的变革、人们的生活带来很多发展的机遇跟改善。”陈黎明认为，纵观一下人类的历史，其实经历过很多次科技的变革，最终证明这些变革对人类是有利的。

　　“正是因为有了这样一些科技的进步，才使得我们今天生活得更加美好，人的寿命是非常典型的一个例子。”不过有利的影响之外，陈黎明还提到，任何一个科技可能都会带来方方面面的一些因素，任何一个行业的发展也是一样。

　　陈黎明提及自己曾经在能源行业从业六年，加入IBM之前，曾担任英国石油大中国区的总裁。“正是因为能源的使用，带来了科技的进步，带来很多技术的发展、社会的发展，但是也是因为能源的使用，才带来了气候变化的问题，带来了环境的问题。”

　　陈黎明认为，对所有这些科技，在期待与兴奋的同时，也要意识到这些科技将会带来一些冲击。（李楠）

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