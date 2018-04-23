科技公司“社会影响力”调查：亚马逊摘冠 谷歌第二

新浪科技讯 4月23日早间消息，在今年3月份Facebook的数据丑闻曝光之后，许多美国人都开始对他们的技术霸主们采取了更加审视挑剔的眼光。但并不是所有的科技公司都被这样看待。以亚马逊为例，它就一直享有美国民众的好感。

一项联合调查显示，有大约20%的美国人认为亚马逊对社会的正面影响超过其他任何一家大型科技公司。受访者可以在许多其他科技公司之间进行选择。20%的受访者没有列表中任何一个科技企业。

紧随在亚马逊之后的，是谷歌、苹果和Facebook。值得注意的是，在前Facebook民意调查专家Tavis McGinn所进行的另一项调查中，研究人员发现32%的美国人认为Facebook对社会有负面影响。

根据研究人员的调查，亚马逊CEO杰夫·贝索斯对人们的日常生活影响最大，有22%的受访民众认为他的决定会影响到他们的日常生活。紧随其后的是谷歌的首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）(18%)和Facebook的首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）(17%)。这项调查于当地时间4月8日至9日在美国进行，受访对象为2772名成年人。(青卡)