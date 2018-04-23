为什么这位清华教授说 国产AI芯片最缺“牺牲”机会

“本来有很多人可以设计出很好的芯片，但市场不给国产芯片迭代的机会，国内公司也就不能给工程师去‘牺牲’的机会，这就是我们的问题所在。”

记者 | 蔡浩爽 编辑 | 赵力

在芯片，尤其是“中芯”霸占了舆论头条的日子，焦虑、恐慌、反思、质疑……各种情绪也随之涌现。

但在长篇累牍的报道中，能简单明快地把复杂“芯”事讲清楚，又不失专业性的文章寥寥无几。

从周三开始，寻找中国创客（ID：xjbmaker）开始推出围绕 “创客芯事”的系列策划报道。目前，已经有《中兴被禁，“中芯”何从》、《阿里要做的“中国芯”，是不是能救中国的那颗“芯”》、《芯片行业你应该知道的几个冷知识》、《这次芯片不出事，你可能都不知道AI芯片有多火》等报道面世。接下来，我们还将从创业角度，为你呈现更多有料、专业的“创客芯事”报道，尽请关注。

“2到3年内（AI芯片行业）一定会碰到一个低潮，今天的一部分、甚至大部分的创业者将成为技术变革的先烈。”在今年3月初、中兴事件尚未发生前，清华大学微纳电子系主任、微电子所所长魏少军教授在一场 AI 芯片峰会上大胆预测。

虽然人工智能尚未出现杀手级的应用，但国内 AI 芯片领域俨然已是一片红海。互联网巨头如百度、阿里、腾讯，终端厂商如华为、大疆、海康威视，创业公司如寒武纪、地平线、深鉴等，纷纷投身 AI 芯片。

中国在 AI 芯片领域不缺玩家和资本，在设计方面的人才短缺也可以通过高薪挖角来短期内解决，在中兴事件爆发之前，魏少军认为，AI 芯片最缺的是从0到1迭代的机会。

由于国外已经有了较为成熟的芯片产品，国内终端厂商选择芯片时惯于忽略国产品牌，国内芯片缺少迭代机会。

中兴事件再次将中国“缺芯少魂”的困境摆在世人面前，但万幸的是，危机也是转机。松禾创新基金投资总监梁辉认为，这次芯片危机最大的意义，就是会唤醒下游终端厂商，让他们有意识地去培养国内芯片供货商。

困局：AI 芯片缺少从0到1的机会

算法、数据和算力是推动人工智能发展的关键三要素。如果说大数据是信息时代的石油，那么决定着算力的芯片则可以算得上是信息时代的发动机。

从 PC 时代到移动互联网时代再到人工智能时代，中国的优势一直体现在以人口基数为基础的大数据方面，作为全球最大的半导体市场，中国的半导体八成以上依赖进口。从2015年开始，连续三年，中国在半导体方面的进口额都高达2000亿美元以上。

中美在通用芯片领域差距在十年以上，AI 芯片是难得处于同一起跑线的领域。但终端厂商选择性忽视国内产品，造成芯片即便设计、流片了，也难以在产品上得到验证，进而缺乏迭代升级的机会。

“本来有很多人其实可以设计出很好的芯片来，但是由于市场的生态不给国产芯片迭代的机会，选择性忽视国产，所以国内公司也就不能、也不给工程师去‘牺牲’的机会，这就是我们的问题所在。”魏少军曾经这样在媒体面前表示，“英特尔、ARM这种大公司，它们设计的第一代芯片都很难用，但是可以去迭代，最后才会出现好用的芯片。”

英特尔芯片 / 视觉中国

“麒麟的第一代芯片也不好用，但因为背靠华为，华为的设计包容了麒麟的很多缺点，麒麟芯片在华为手机上应用，也有了改善迭代的机会。”一接近华为海思的内部人士告诉寻找中国创客。

而在以寒武纪为代表、只做芯片不做终端的创业公司中，目前业界较为熟知的应用案例，就是寒武纪 AI 芯片集成到了华为手机上。有观点认为，这是因为寒武纪是拥有中科院背景的国家队。

上述内部人士告诉记者，华为此次集成寒武纪的技术也是权宜之策。当华为自主掌握核心技术后，寒武纪很可能被踢出局。

北京2017年中国国际信息通信展览会：华为技术公司展台 / 视觉中国

“下游比较大的终端厂商，比如美的、OPPO、vivo 等，他们在最终选择这种元器件的时候，仍然倾向于选择国外的，因为国外的质量稳定、可靠性好。”梁辉表示。

在做投资人之前，梁辉在华为从事芯片相关业务，在他看来，芯片研发周期长，第一代产品设计出来以后也需要大量时间迭代。反观国外，已经有了性能优越、价格可接受的成熟产品，厂商没有等着你慢慢成熟的耐心。

“国外的 OEM（原始设备制造商）不可能选择国内创业公司做的芯片，国内这些创业公司能不能活下去，主要还是看国内 OEM 的态度。”

而此次中兴事件，无疑给国内 OEM 当头一击。

转机：终端厂商在阵痛中觉醒

“大家最近都在说国内对高端芯片重视不足，但国内真的不重视高端芯片吗？其实大基金（国家集成电路产业投资基金）也已经搞了一两期了，国家一直在投资这一块。但现在的问题是，我们在上游的芯片代工、封测、设计方面投了很多，但下游终端厂商跟不上。”徐辉说。

徐辉认为，对于国内半导体产业来说，目前最突出的问题不在上游设计、制造、封测，而是在下游。

安徽池州：公司引进创“芯”团队 激活半导体产业 / 视觉中国

“国家队在上游投资半导体再多，下游不用的话也不行。芯片是一个非常复杂、非常专业的工程，迭代需要一定的时间和积累。下游终端厂商应该有意识地去采用、培育国内的供货商。”

在徐辉看来，此次中兴事件，最大的意义就是下游终端厂商的觉醒，能够给新上场的芯片公司试错的机会，给芯片行业提供全产业链的扶持。“因为谁也受不了像中兴这次的打击，包括华为也受不了。”

2018年1月9日，美国拉斯维加斯国际消费电子展（CES）上的中兴展台 / 视觉中国

芯片不仅仅是技术问题，更是生态问题。Intel、ARM 几十年时间建立起的从硬件到软件的全生态，国内短时间内想超越不那么容易。即便是华为，从开始研发麒麟芯片到迭代直如今的麒麟970，也用了将近20年的时间。

中兴事件将 AI 再次推上风口，这既是中国芯片产业阵痛后的机会，但地平线 CEO 余凯也在今天的一场活动中警示：我们也要清醒认识芯片研发是项复杂工程，需要科学严谨的态度。中国芯片当自强，但也要冷静，切忌大跃进式的全民造芯。