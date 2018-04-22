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中兴通讯：吸取教训 将合规视为战略基石和经营前提

中兴通讯：吸取教训 将合规视为战略基石和经营前提
2018年04月22日 17:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月22日下午消息，中兴通讯今日发布公告称，公司成立了总裁直接领导的合规管理委员会；组建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队；构建和优化中兴通讯出口管制合规管理架构、制度和流程；引入和实施SAP贸易合规管控工具（GTS）；配合独立合规监察官开展的各项监管工作；并对出口管制合规工作进行持续投入。

　　公告称，2016年4月以来，中兴通讯股份有限公司吸取过去在出口管制合规方面的教训，高度重视出口管制合规工作，把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。

　　以下为中兴通讯公告原文：

　　中兴通讯股份有限公司自愿性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年4月以来，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）吸取过去在出口管制合规方面的教训，高度重视出口管制合规工作，把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。

　　中兴通讯成立了总裁直接领导的合规管理委员会；组建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队；引入多家顾问单位提供专业指导，构建和优化中兴通讯出口管制合规管理架构、制度和流程；引入和实施 SAP 贸易合规管控工具（GTS）；组织员工进行合规培训；配合独立合规监察官开展的各项监管工作；并对出口管制合规工作进行持续投入。

　　美国商务部工业与安全局激活拒绝令，具体内容详见公司于2018年4月20日发布的《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。公司已经且正在采取措施以遵守该拒绝令。

　　本公司积极与相关方沟通以及寻求解决方案。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2018年4月22日

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