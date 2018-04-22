首届数字中国建设峰会举行，马云马化腾们都说了啥？

今天（4月22日），主题为“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”的首届数字中国建设峰会在福建福州开幕。马云、马化腾等企业家在主论坛发表了演讲，阐述了他们对于“数字中国”的看法和展望。

马云：中国需要一大批超越BAT的大公司

在今天的发言中，马云表达了三点。

第一，当前是这次技术革命的关键期，全社会要对互联网公司、互联网技术有更加深刻的认识。马云介绍，第一次工业革命欧洲抓住了机会，第二次是美国抓住了机会，这一次亚洲应该抓住机会，现在就是这次技术革命的关键时期、也是决策时期。马云认为，有了计算能力、数据、人类创新，人类社会将会发生翻天覆地的变化，所以现在的任何决定和政策，也会影响到未来30年。

第二，大企业要有大担当，中国需要一大批超越BAT的大公司。马云表示，真正的大企业不是规模有多大，而是掌握了核心技术。技术是第一生产力，掌握核心技术也是大企业当仁不让的责任，大公司未来要争夺在技术领域的创新，要做数字工匠。

第三，中国需要一部数字经济法，建议将电子商务法升级为数字经济法。在马云看来，中国需要“数字经济化”，电子商务只是数字经济的序幕，进入IOT时代，数据爆炸将给全球带来新挑战，中国当前需要一部数字经济法，这部数字经济法不仅是一部监管法，更应该是一部发展法，这种制度上的创新才是中国对世界真正的贡献。马云建议将电子商务法升级为数字经济法。

马化腾：科技的骨头硬，才能站起来

对于数字中国的建设，马化腾提出了三点想法。

第一，数字化技术需要“站上来”。中国摆脱核心技术受制于人的需求，越来越迫切，只有科技这块“骨头”足够硬，我们才有机会站起来，与国际巨头平等对话。今年两会期间，习近平总书记来在很多场合都强调了科技创新的重要性，也多次指出核心技术受制于人是最大的隐患。他说，核心技术靠化缘是要不来的，只有自力更生。我们希望发挥自身的优势，投身科技领域。如果我们不做的话，会辜负这样一个历史的机遇和责任。

第二，我们的数字化创新需要“沉下来”。目前互联网正在与各个垂直领域深度融合，数字化创新需要下沉，进入各行各业的五脏六腑。习总书记这次也明确地提到要推动产业数字化，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

第三，我们的数字化升级需要“用起来”。我们尤其要跨过数字鸿沟，把数字产品和服务做好“向下兼容”，让尽可能多的人能“用起来”，“用得好”，特别是让弱势群体、老少边穷，能够分享数字红利。数字中国建设需要我们每一个企业和个人都参与进来，让数字创新深入各行各业，让更多的人能够跨过数字鸿沟，并充分利用数字技术来解决发展不平衡不充分的问题。

华为董事长梁华：未来全球联接总数达到1000亿

华为技术有限公司董事长梁华分享了对数字产业的认识和预测，他判断，到2025年，个人智能终端数将达400亿，全球联接总数达到1000亿，并基于此创造23万亿美金的产业价值。

他表示，数字化正在进入新阶段，ICT数字产业正进入一个全新的产业周期，这个周期内最大的特点，就是IT数字技术和数字基础设施将被各行各业广泛应用，数字技术从以前的支撑系统，变成生产系统和决策系统。伴随着这个变化，ICT数字产业也从前30年的垂直产业走向平台性水平产业。

在这个新的产业周期中，5G、IoT、云计算、人工智能等新技术，将变得越来越重要，成为构建万物互联智能世界的关键。

未来，以5G、IoT、云计算、AI为代表的数字技术创新，将给所有产业带来进一步的繁荣，能够同时驱动数字经济和实体经济进一步增长。前几天华为发布的全球产业展望GIV2025预测，随着万物感知和万物互联的升级，我们将步入一个万物智能的世界。到2025年，个人智能终端数将达400亿，全球联接总数达到1000亿，并基于此创造23万亿美金的产业价值。