2017年贝索斯挣了351亿美元，是亚马逊员工的120倍

本文为煎蛋网专栏“地球上没有新鲜事”文章。头图由视觉中国授权。

去年，亚马逊CEO Jeff Bezos身价涨了351亿美金。同样也是去年，亚马逊员工的工资中值是28446美金。我们做个简单的数学题就知道Bezos一人挣得就是他们员工的120倍。

这倒不是昨天亚马逊发布的年度代理文件（proxy filing）里公布的比例。如果用公司员工的收入和CEO Bezos的工资做比较——用一个比较小的数字1,681,840美金吧，基于上面两个数据，Bezos一个人挣的钱是员工中值的59倍。

这120和59之间的差异也凸显了自2008年经济危机之后，并不强制上市公司要求报告工资的弊端。像Bezos亿万富翁级的企业家很少有高工资。相反，他们的财富主要和自己的股票紧密相连。而351亿美金的净资产增长计算自Bezos所持有的亚马逊股票，但这个数字却并不像自家员工的工资单那么透明，但随着他身价的上涨，对他购买力的影响却是实实在在的。而且，他现在真的可以随时套现走人。

Bezos和员工的收入差距也凸显出这家公司依赖大量在配送中心工作的廉价劳动力。尽管有很多员工是在西雅图的总部工作，年收入100,000美金以上，但还有大量和机器人一起工作的仓库工人，他们分布在美国各地。据多家分析机构调查，他们的工资低于平均水平。

The Intercept周四报道，在Arizona三分之一的亚马逊仓库工人需要依靠贫民食物救济或来自SNAP（Supple mental Nutrition Assistance Program，营养补充辅助计划）的援助。

巧合的是，亚马逊计划到2021年承接全国网络快递订单的50%，在今年晚些时候，亚马逊也将接受来自SNAP计划的订单。

在致股东信中，Bezos高度赞扬了助力公司取得成功的“高标准严要求”文化。“我们的领导层以高标准严要求为公司服务。”他写到。他以Prime会员为例，现在全球付费会员达到了一亿人。

亚马逊取得的成就当然令人瞩目。但是我很想知道，如果这位亿万富翁领导者也对自己的雇员和顾客“高标准严要求”会怎样呢？

本文译自 FastCompany，原标题《2017年亚马逊CEO挣的钱是亚马逊员工的120倍》（Jeff Bezos made 1.2 million times the median Amazonem ployee in 2017）由译者Dkphhh基于创作共用协议（BY-NC）发布。