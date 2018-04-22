华为董事长梁华:5G、IoT等新技术让数字化进入新阶段

华为董事长梁华

新浪科技讯 4月22日下午消息，日前刚刚上任的华为董事长梁华今日出席首届数字中国建设峰会并发表演讲。他分享了对ICT数字产业发展阶段和潜力的判断，讲述了华为将如何走向万物互联的智能新时代。

“华为将依托‘芯片设计、数学算法、基于电子信息技术的架构设计’等核心能力，构建端、网、云协同的ICT基础设施平台，创建各行各业生态合作伙伴的创新黑土地。”梁华表示。

“现在大部分商业模式的变革和创新，都离不开ICT数字技术”。梁华认为，数字化正在进入新阶段，数字技术从以前的支撑系统，变成生产系统和决策系统，以5G、IoT、云计算、AI为代表的数字技术创新越来越重要，成为构建万物互联智能世界的关键。

具体到行业数字化，梁华指出，各行各业的“应用、平台、网络、行业终端”之间的数据通道和业务通道并未完全打通，仍然有非常多的数据和业务孤岛，还存在着大量的数据和业务断点。正是这些断点，阻碍了各行各业实现数字化。

“华为愿意与各行各业的生态合作伙伴一起合作，真正打通行业客户‘端、网、平台、应用’的数据通道和业务通道，帮助行业客户基于ICT数字技术，构建新的数字化生产和决策系统，进而释放行业潜力，创造新的经济增长动能。”梁华说。(张俊)

以下为梁华部分演讲实录：

非常荣幸来到美丽的榕城，参加数字中国建设峰会，并与大家一起分享华为的观点。

我们认为，数字化正在进入新阶段，ICT数字产业正进入一个全新的产业周期，这个周期内最大的特点，就是ICT数字技术和数字基础设施将被各行各业广泛应用，数字技术从以前的支撑系统，变成生产系统和决策系统。伴随这个变化，ICT数字产业也从前30年的垂直产业走向平台性水平产业。

在新的产业周期中，5G、IoT、云计算、人工智能等新技术将变得越来越重要，成为构建万物互联智能世界的关键。

得益于数字技术的快速发展，一方面，各行各业的数字化成为可能，这将帮助我们进一步激活实体经济，创造经济增长新引擎；另一方面，也能够进一步提升城市治理水平，实现高效率的善政、惠民。

我们观察发现，现在大部分商业模式的变革和创新，都离不开ICT数字技术。整个世界正在越来越快、越来越大范围地进入全连接的数字化状态。

未来，以5G、IoT、云计算、AI为代表的数字技术创新，将给所有产业带来进一步的繁荣，能够同时驱动数字经济和实体经济进一步增长。

前几天华为发布了全球产业展望GIV 2025预测，随着万物感知和万物互联的升级，我们将步入一个万物智能的世界。到2025年，个人智能终端数将达400亿，全球联接总数达到1000亿，并基于此创造23万亿美金的产业价值。

华为将依托“芯片设计、数学算法、基于电子信息技术的架构设计”等核心能力，构建端、网、云协同的ICT基础设施平台，创建各行各业生态合作伙伴的创新黑土地。

具体到行业数字化，我们看到，各行各业的“应用、平台、网络、行业终端”之间的数据通道和业务通道并未完全打通，仍然有非常多的数据和业务孤岛，还存在着大量的数据和业务断点。正是这些断点，阻碍了各行各业实现数字化。

华为愿意与各行各业的生态合作伙伴一起，密切合作，真正打通行业客户“端、网、平台、应用”的数据通道和业务通道，帮助行业客户基于ICT数字技术，构建新的数字化生产和决策系统，进而释放行业潜力，创造新的经济增长动能。

借助ICT数字技术的运用，释放行业潜力，构建经济增长新动能并不仅仅是停留在口头和纸面上的一个构想，而是正在发生：通过与生态合作伙伴，以及行业客户的紧密配合，华为已经在制造、交通、能源、金融等多个行业，帮助数千个国内及海外企业，通过数字技术实现了生产力、经营效率的显著提升，以及运营成本的明显下降。

在城市治理和民生方面，同样可以通过ICT数字技术的运用，来获取数字时代的红利。在智慧城市领域，华为有ICT基础设施建设的经验和能力，具有ICT基础设施平台管理的优势；而我们的生态合作伙伴有互联网平台及应用能力方面的优势。我们将两者的优势协同起来，实现优势互补，从而帮助我们的城市管理者实现城市的智慧化运营，高效率地达到善政、惠民的治理目标。

华为在全球350多个城市，与数百家合作伙伴一起密切合作发挥各自的优势，共同实现了城市运营成本的下降、运营效率的上升、以及更加安全、宜商、宜居的环境。

数字中国的建设，已经进入了一个崭新时代，华为在三十而立的新阶段，也进一步拓展了我们的使命和愿景：“把数字世界带入到每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”。

未来，华为将秉持全联接、全云化、全智能的产品和解决方案，开放、合作、创新，与我们的客户和合作伙伴一起，共同推动数字中国建设和数字经济发展。让我们共同努力。谢谢大家！