全球最赚钱企业排行榜：苹果第一 前10名里中国占4家

[TechWeb报道]4月22日消息，日本经济新闻统计了一个2017年全球最赚钱企业排行榜，其中苹果排第一，前10名里中国占4家。

日本经济新闻通过企业业绩和财务数据库QUICK FactSet统计了世界约100个国家和地区的约8700家企业（一部分包含预测）。

根据其统计，苹果公司2017年的净利润达到484亿美元，增长约6%，利润规模连续3年居全球首位。

排名第2位的是英美烟草集团（British American Tobacco），净利润增长7.7倍至483亿美元，与美国同行业巨头的业务整合推动了利润的增长。

排名第3位的是伯克希尔哈撒韦，2017年净利润449亿美元，排名第4位的是中国工商银行，2017年净利润417亿美元。

排名第5位的是三星电子，2017年净利润366亿美元，同比增长89.3%。

排名6至10位的依次是中国建设银行、威瑞森通信、AT&T，中国农业银行，中国银行。

排名11至20位的依次是康卡斯特电信、摩根大通、丰田汽车、辉瑞、微软、富国银行、埃克森美孚、中国移动、美国银行、Facebook。