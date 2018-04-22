记者卧底亚马逊仓库！工人为保工作不得不放弃上厕所

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外媒报道称，据记者詹姆斯·布拉德沃斯（James Bloodworth）披露，为了满足公司的工作要求，亚马逊仓库工人不得不用小瓶子解手或完全放弃掉上厕所的时间。为了深入调查，布拉德沃斯专门到亚马逊仓库卧底，他在英国亚马逊仓库做了6个月时间。

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根据这位记者新书《Hired： Six Months Undercover in Low-Wage Britain》里的内容了解到，由于目标呈指数增长，所以工人感到了越来越多的压力，他们不得不尽一切努力满足新目标。

据披露，英国斯塔福德郡的亚马逊仓库并没有设立真正的厕所而是用瓶子来顶替。工人们则非常害怕因为自己看起来无所事事而受到处罚并丢掉工作。布拉德沃斯接受The Sun采访时指出，这个仓库就像是一座监狱或者说是一个机场，其配备了高度安全扫描仪以此来检查工人是否有带帽衫、太阳镜、手机等所谓的违禁品并还会在失窃的时候搜查员工。

统计数据显示，74%的工人害怕因使用厕所而被警告没有达成工作目标。然而不断增加的工作目标给这些工人带来了精神健康问题，55%在亚马逊工作之后的人患上了抑郁症。超80%的员工表示他们不会再去申请亚马逊的工作。

亚马逊显然不允许员工有足够的休息时间，更别提病假了并且还包括可能怀孕的人。“从他们的角度，我们没有权利生病，”一位工人在Organise匿名调查中写道。另一位工人则表示，虽然他们会得到请假条但他们的主管仍旧会召开会议讨论他们的这种行为。

来自英国另一个亚马逊仓库的工人指出，他因为生病被送到了医院，然而到了第二天居然有人打电话来问他怎么没去上班，虽然他向公司解释了缺勤的原因但最后还是被记过---“没接电话、没来上班”。

据工人们介绍，他们有一个30分钟的无薪休息时间和两个15分钟的带薪休息时间，然而他们工作区跟休息区之间的路程太远，这大大减少了他们能够真正休息的时间。

对此，亚马逊在提供给The Verge的声明中指出，公司为英国上千名职工提供了安全、积极的工作场所以及有竞争力的薪酬和福利，对于目前受到的指控他们并不承认。另外它还补充道：“我们专注于确保为所有员工提供一个良好的工作环境，上个月亚马逊还被领英评为了英国（第七）最受欢迎的工作、在美国则排在第一。与此同时，亚马逊还向公众提供了配送中心之旅，这样客户可以直接看到在他们在亚马逊上点击完‘购买’之后发生的事情。”