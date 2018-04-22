外媒：苹果为iPhone寻找新OLED屏幕供应商遇阻

【TechWeb报道】4月22日消息，据国外媒体报道，苹果公司希望LG Display成为其高端iPhone第二家OLED（有机发光二极管）屏幕供应商、以减少对三星电子的依赖。不过，知情人士透露，LG Display制造这些屏幕遇到了困难，苹果的努力遇阻。

知情人士称，LG Display（LG显示器）正努力提高OLED屏幕的产量，希望能够为今年发布的iPhone提供OLED屏幕。但是，制造问题已导致LG落后于许多供应商开始大批量生产iPhone零件之前的日程表，大批量生产通常在7月份左右开始。

LG Display的制造工艺只能生产较大的OLED面板，而苹果需要更小的显示屏。此外，苹果还要求LG Display为可能配备给iPhone的OLED显示屏进行第三轮原型生产，外媒称这对配件厂商来说非同寻常。

知情人士称，苹果内部已在LG Display能否成为第二家OLED显示屏供应商的问题上产生了分歧。

与液晶显示器（LCD）相比，OLED通常更薄、更易弯曲、色彩更丰富。苹果的iPhone X手机使用的就是OLED屏幕。

今年1月，有外媒报道，LG Display将为超1500万部新款iPhone供应OLED面板。该公司正在建设小尺寸柔性OLED屏幕的生产线，并将于今年下半年开始量产。

三星目前在小尺寸OLED面板市场占据主导，而且还是苹果高端iPhone的独家OLED面板供应商。