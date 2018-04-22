我们试乘了明年量产的拜腾首款概念车BYTON Concept

来源：界面新闻 周纯粼

智能豪华电动汽车企业BYTON拜腾的首款概念车BYTON Concept日前在中国向媒体开放了试乘体验。

概念车定位豪华智能中型SIV，而SIV代表Smart Intuitive Vehicle，即“智能直感汽车”。这一名称来源于这家公司一直倡导的数字化智能设计理念以及“四块屏幕、五种交互”的互联概念。

拜腾的首款量产车将基于BYTON Concept打造。这台长4.85米，宽1.96米，高1.65米，轴距长2.945米，并配备了22英寸超大轮毂的概念车给人留下印象最深的并不是外观，而是交互感十足的内饰空间。

BYTON拜腾总裁兼联合创始人戴雷（Daniel Kirchert）表示：“在拜腾，我们不只是为了重新定义汽车，更是重新定义生活。我们希望为用户提供愉悦的出行时光，希望你和拜腾在一起的时间，是充实的、美好的时间。”

进入车内，几乎覆盖整个车顶的超大全景天窗、原木地板及双色拼接真皮座椅等，营造出媲美传统高端车型的质感体验，除此之外BYTON Concept的最大特色体现在人性化的空间设计上。现场拜腾公关部人士告诉界面汽车，概念车上天窗的颜色无法改变，未来的量产车将使用变色玻璃，这将避免照进车内的阳光过于强烈。

由于没有传统的扶手箱和传动结构，概念车的横向空间还是腿部空间，都远超传统汽车。通过位于方向盘中央的全球首个驾驶员触控屏（Driver Tablet），位于主驾驶位的体验者可以将BYTON Concept的前排座椅向内偏转12°，在未来自动驾驶的情境下，这种设计便于车上人们进行更紧密的交流。

概念车中长125cm、高25cm（49英寸）超大全面共享屏（Shared Experience Display）及手势控制功能是它的另一大亮点。拜腾超大共享全面屏可以根据环境光照的变化来调整明暗度，即使在外界光线强弱急剧变化的时刻，共享屏面屏也能够同时改变亮度。

基于数字云平台（BYTON Life），BYTON Concept能够实现物理操控、语音识别、触摸控制、生物识别及手势交互等五大交互方式。其中，通过翻动、滑动、抓取、拖拽、“ok”等常用的“手势”，位于主驾驶位的体验者能够将一部视频拖拽给位于副驾的体验者，而位于副驾的体验者也能够通过同样的方式将视频“拖拽”到后排共享屏当中。这一切都通过位于中控台中间的两套车内摄像头实现。

外观的设计同样体现了交互理念。

在前脸和尾部，BYTON Concept的前后大灯便被赋予了拜腾专属的智能表情（smart surfaces），当BYTON Concept的传感器检测到驾乘者、行人或者车辆接近时，前后大灯便会利用不同的色彩向这些“人”或者“物”传达不同的信息。比如，当有一辆车接近BYTON Concept，可能产生碰撞危险时，其前后大灯会呈现红色或高频闪烁，以达到警示作用，这一设计概念将在未来量产时将得到最大程度的保留。

侧面，“面部识别”的技术的应用也大大提升了BYTON Concept的交互能力。该车两侧的B柱上嵌有三颗高敏感度摄像头，当驾乘者自然地面向B柱，三颗高敏感度摄像头将会对其面部数据进行分析，无需钥匙便可以实现开启车门这一操作，同时，BYTON Concept也会根据使用记录，进行专属于该客户的座椅角度以及信息娱乐内容推荐等个性化设置，这一功能未来也将运用在量产车型身上。

如BYTON拜腾CEO兼联合创始人毕福康说的，“拜腾是一个植根中国，布局全球的品牌。”因此，日前这家公司宣布，中国一汽将以战略投资的身份参与其B轮融资。未来双方还将在产品开发、生产、销售及服务等领域展开深入合作。

毕福康表示：“作为中国汽车工业的摇篮，中国一汽在产品研发、生产制造、供应链管理等方面拥有非常深厚的资源和经验。本次与中国一汽的全方位合作，将为BYTON拜腾的产品落地提供有力支持。”

据了解，拜腾首款量产车将在2019年落地。