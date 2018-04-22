机器翻译正消除语言障碍 人类专业翻译会下岗吗？

澎湃新闻记者 王心馨

因为人类语言不通，《圣经》故事中的“巴别塔”没能建成，以失败告终。如何打破人类语言之间的围墙，让人类能无障碍沟通，也成为了人类一直希望解决的问题。

得益于统计和深度学习技术，让机器理解语言，进而实现不同语言的无缝沟通，正逐渐成为可能。

在今年《MIT科技评论》推出的十大突破技术中，巴别鱼耳塞成功入选。它可以做到双方交流时，会对所讲的话进行翻译，并在智能手机上大声播放。手持手机的人回应后，回答被翻译，然后在耳塞中播放，该技术还能实时翻译，适用于多种语言，使用方便。

工业界对于机器翻译已经开始摩拳擦掌。近日，微软宣布自己的机器翻译系统达到了人类专业翻译的水平。谷歌、百度、Facebook，包括其他一些科技公司也都在布局机器翻译，并推出了在线翻译系统。

可见，随着技术的发展，机器翻译在教育、旅游、社交、跨境交易等领域将有更大的应用空间。那么，机器翻译究竟是如何对人类语言进行“理解”，进而进行翻译输出的；如果机器翻译水平越来越高，从事语言翻译的人是否会因此丢了工作；如果人类之间的语言障碍被清除，那时候的世界又会是什么样的？

机器翻译的三大飞跃

微软技术院士黄学东告诉澎湃新闻，机器翻译达到目前的水平，经过了几十年的发张，并经历了三次飞跃。

早在1954年，人类就开始尝试过让机器能识别人类的语言，但直到上世纪80年代，才有人摸索出方法。当时，IBM做了研究，利用一些规则方法，句法分析，语意分析等传统方法让机器看懂人类语言。但由于当时的人工智能发展处于“凛冬时期”，效果一直不好，翻译质量也一直上不去。

机器翻译的第一个飞跃也是IBM做出的。IBM的研究人员用了统计的方法来做机器翻译。那时，语音识别从传统的人工智能方法专家系统转为统计学习的方法，尤以隐马尔科夫模型为代表。统计学方法的应用让机器翻译在上世纪90年代有了质的飞跃。

进入21世纪，机器翻译迎来了自己的第二次飞跃。这次的进步主要依靠深度学习神经网络的方法。这种方法也称为神经机器翻译（Neural Machine Translation），这个技术先是用到了语音识别中，再推广到图像识别和机器翻译上。

神经机器翻译，简要的说，就是对源语言的句子进行编码，即转化为计算机可以“理解”的形式，编码的结果会形成很多隐含变量，每个隐含变量代表从句首到当前词汇为止的语义信息。然后通过一个解码的过程，一个词、一个词输出译文。

到了2018年，由微软亚洲研究院与雷德蒙研究院研发的机器翻译系统，解决了NMT方法的一些局限，并借鉴了人类翻译过程中的一些方式。例如：对偶学习（Dual Learning）、推敲网络（Deliberation Networks）、一致性规范（Agreement Regularization）、联合训练（Joint Training）等，让机器翻译水平得到了大大提升。

从机器翻译的三次飞跃上不难看出，一家公司构建的翻译系统效果如何，主要取决与两点：一是算法是否足够好，二是数据是否够全、够多。

这样看，对于微软、谷歌、百度等大公司来说，他们有足够优秀的人才来搭建神经网络，也有足够多的搜索数据可供自己搭建的网络进行训练。国内的科大讯飞和搜狗公司，由于本身在语音识别上有较长时间的积累，自然语言资料库上有优势。

人类会被机器替代，机器翻译能否改变世界？

机器翻译技术领域的进步，也让人们看到了消除语言鸿沟，构建“巴别塔”的新希望。但这样的突破也引发了部分人的担忧：人类是否会被机器替代？

关于这个问题，黄学东在接受澎湃新闻采访时称，举了一个马车与汽车的例子。当汽车被发明出来的时候，英国为了保障马车夫的生存，曾立法规定汽车行驶速度不能超过马车。尽管最后马车还是被淘汰了，但是出了很多司机，产生了新的职业。

“所以很多事情不用担心。其实我们只是把很多枯燥的工作让计算机做了。就像以前是打字机，现在有计算机，现在计算机写出来的文章想修改都很方便。30年前你要写一篇文章，打错了，得让秘书用修改液去涂，但现在机器解放了秘书的工作，而他们也没有消失，只是去做更复杂，更专业的工作了。”黄学东说。

实际上，大多数的专业公司不但不担心自己的饭碗会被抢走，甚至还非常拥抱技术带来的便利。

美国语言公司协会与欧洲语言行业协会首次发布的“2015语言行业调查报告”称，大多数公司在调查机器翻译带来的影响的时候，都选择了“显著影响”（5分权重下选择4或者5），表明机器翻译技术已经开始发挥作用。这份报告还指出，在2014年，大量欧洲公司已经开始使用机器翻译，美国公司有21%的项目用到了机器翻译，为有史以来最高值。机器翻译系统也越来越普及，50%的欧洲公司和36%的美国公司拥有机器翻译引擎。

值得注意的是，该报告是基于对欧美主流中小翻译公司得出的结果，可见除了日常使用，机器翻译已经在专业翻译领域发挥着越来越大的应用。

这样的市场也让许多科技公司看到了价值，包括谷歌、微软、Facebook、百度、科大讯飞、搜狗等公司都已纷纷布局翻译机。

目前，谷歌已经开发出了耳机Pixel Buds，可以实时翻译，并存储有40种语言，使用时就像有名翻译家在你耳边说悄悄话。只是，这款耳机还只能和Pixel智能手机联用。

微软也积极布局，除了开发有自己的小冰系统外，微软近期还与小米合作，推出了魔芋AI翻译机。它用了微软的认知服务技术，就像iPod一样，有一个双键，可以做远场翻译，支持60种语言的机器翻译，并整合了智能助理。

国内公司对于巨大的消费市场也是虎视眈眈。科大讯飞和搜狗均在去年推出了自己的手持翻译机。科大讯飞的晓译翻译机支持5种语言翻译，具备离线功能和即时翻译。搜狗翻译机支持离线翻译和拍照识别翻译。

在机器翻译技术的支持下，各家公司布局的翻译机纷至沓来，可以预见的是，机器翻译在教育、旅游、社交、跨境交易等领域有着巨大的应用空间。信息技术的进步在不断的降低人们的沟通成本，当机器翻译进步到可以替代专业翻译，我们是不是可以拾起《圣经》中的想象：一个能让不同语言的人无缝沟通的世界会在不远的将来到来？