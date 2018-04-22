实探FF关联公司广州所获地块：贾跃亭造车梦能否实现

原标题——实探睿驰汽车南沙地块：贾跃亭造车梦是被圆、还是被戳？

郭少丹、许永红

“不便回应。”几天前，《中国经营报》记者就恒大集团是否投资了贾跃亭旗下的Faraday Future（法拉第未来，以下简称“FF”），向恒大集团求证，暂未得到回复。不过最近又有消息传出，投资FF的是一家名为“香港时颖”的公司。

前不久，睿驰智能汽车（广州）有限公司（以下简称“睿驰汽车”）以底价3.641亿元，正式拍得广州市南沙区一块约601亩的制造业用地。睿驰汽车系贾跃亭位于美国洛杉矶的电动车公司FaradayFuture（法拉第未来）的关联公司。

本月17日，乐视控股回复交易所问询时称，美国FF战略投资者的投资资金来源与贾跃亭及其关联方不存在任何关系。但乐视网对此表示，“公司对其回复内容无法确认其真实性和准确性。该回复不构成公司对本次问询问题的判断。”

睿驰汽车一度被推上舆论风口浪尖。4月18日，记者实地走访了解到，睿驰汽车所拿地块位于南沙区万顷沙电子信息产业园西北部，目前该地块仍处于平整阶段，多辆黄色运泥车在工地上来来回回，而工人们也正在利用钻探机械获取地质样本。

记者从工地的工程信息栏获悉，地块平整工程已于2017年10月9日开工，计划竣工日期为2018年3月27日。目前来看，实际的竣工时间显然已经延后。不过，工地办公室一名工作人员告诉记者：“地块的平整工作差不多已经接近完成。”

此外，工商注册信息显示，睿驰汽车办公地点为南沙金融大厦9层。不过，该办公楼的前台服务人员对记者表示，自从原租户搬离后，目前9层暂无新的企业搬入。

从拿地到开工，留给睿驰汽车的时间并不多。

“白衣骑士”是谁？

自2017年贾跃亭出走美国专注实施造车计划以来，不断传出贾跃亭资金连断裂的消息，造车梦几度面临破碎。早在2018年2月贾跃亭宣布获得15亿美元的股权融资，与此同时传出，恒大集团有意成为贾跃亭下一个“白衣骑士”注资FF。

最新消息称，目前，投资方的财务已经接管了FF美国和FF（中国），关于FF投资方和新动向的消息，FF官方计划于今年5月宣布。不过据新浪财经的消息指出，贾跃亭的白武士，并非许家印或恒大，而是一家名为“香港时颖”的公司。在新浪财经的独家采访中，时颖公司董事Jackie Wah就明确表示，公司投资了FF，款项用途之一，就是“在中国广东南沙设立生产基地”。

记者在某眼查上重复搜索“香港时颖”“香港时颖公司”“时颖公司”等相关关键字，显示出相关的公司名字中，但仅有一家名为时颖实业（香港）有限公司仍在注册中，该公司英文名字叫TIME SPEC INDUSTRIAL （HONG KONG） COMPANY LIMITED，1994年成立，为私人股份有限公司，分别在2014年、2015年注册过三个珠宝钟表类商标品牌，包括“德宝”“鱼雷”“卡峰世顿”。

白武士是谁尚不能确定，但贾跃亭寄希望造车计划给自己卸重。2017年11月，巨额债务缠身的贾跃亭在出走美国百余天后，现身发声，称考虑用在FF的未来个人收益，优先偿还承担连带担保责任的债务。目前贾跃亭背负近70亿元的债务。

这似乎意味着，随着资金的到位，FF在IPO之前的全部股权融资需求将基本被满足。在美售价25万美元左右的FF 91定位为豪华电动车品牌，预计FF91组装工作将在5月21日正式开始，2018年底FF91将交付，2019年有望进入中国。考虑关税因素，在中国地区的售价将超200万元。

拿地计划

事实上，能否接得住贾跃亭的造车盘子，是后期看点。汽车分析师钟师认为，消费者是否对产品买账，大批量产化后，带来的资金等方面的压力能否消化，这是贾跃亭造车计划走向的看点。

4月8日，造车新势力小鹏汽车董事长何小鹏在朋友圈的感慨更加耐人寻味“今天中国真心想做创新+实业的是肯定比不过做金融+地产的，但是三十年河东三十年河西，我们要有耐心。”同日，FF关联公司睿智汽车以底价3.641亿元，正式拍得广州市南沙区一块约601亩的制造业用地一事。此次拿地被业内默认为是背后金主的新布局。

睿驰汽车拍得的这块土地位于广州市南沙区万顷沙保税港区，总面积约40.1万平方米（约601亩），出让年限为50年，规划土地用途为工业用地，投资强度为不低于8274元/平方米。

据了解，根据申报条件，土地竞得人有一定的门槛：需承诺，土地移交之日1个月内要引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目，并动工开发建设，24个月内建成投产。同时，竞得人须在项目开工后5个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准等要求。

4月18日，记者实地走访了解到，睿驰汽车所拿地块位于南沙区万顷沙电子信息产业园西北部，目前该地块仍处于平整阶段，多辆黄色运泥车在工地来来回回，而工人们也正在利用钻探机械获取地质样本。

记者从工地的工程信息栏获悉，地块平整工程已于2017年10月9日开工，计划竣工日期为2018年3月27日。目前来看，实际的竣工时间显然已经延后。不过，工地办公室一名工作人员告诉记者：“地块的平整工作差不多已经接近完成。”

此外，工商注册信息显示，睿驰汽车办公地点为南沙金融大厦9层。不过，该办公楼的前台服务人员对记者表示，自从原租户搬离后，目前9层暂无新的企业搬入。

从这块地的要求和目前进度来看，无论是谁的造车梦，都要与时间赛跑了，拿地只是第一步，后续仍有多道门槛。背后“白衣骑士”的到来，加速贾跃亭造车梦的落地，最终是圆梦，还是戳梦？