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迅速IPO VS稳健经营：上市是造车新势力面临的双刃剑

迅速IPO VS稳健经营：上市是造车新势力面临的双刃剑
2018年04月22日 08:20 经济观察报
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　　高飞昌

　　经历了几轮融资的造车新势力们，在手握数十至数百亿元的资金后，被问到最多的又一个问题是：会不会进行IP0？目前造车新势力当中的确有计划IPO的企业。有消息显示，蔚来汽车已经聘请了相关投行机构，为其年内即将赴美上市做准备，计划融资高达20亿美元。威马汽车联合创始人、战略规划副总裁陆斌说：“公司内部有IPO时间表，但是当下最关键的任务在于把产品做好。”而零跑汽车董事长朱江明则直言：“未来一定会IPO，登陆资本市场。”此外，拜腾汽车CEO毕福康也表示：“公司有IPO的计划，不过何时启动，在何地启动都还不明确。”

　　从各公司的表态中可以看出，多数造车新势力企业的IPO计划还处于萌芽阶段，没有到真正落地的时候。比起追求IPO上市，造车新势力还有更多更重要的事情有待解决，包括量产产品能否大规模交付给客户，产品运营布局能否完善，以及在未来能否持续获得盈利等等。“上市是一个公司到一定阶段自然要发生的事情，当然前面做准备铺垫是应该的。上市之后到底对公司带来什么影响，要做充分的准备和预估。”小鹏汽车副董事长顾宏地表示。

　　而爱驰汽车联合创始人兼CEO谷峰认为，“投资人一定要有一个退出的计划，退出的方式有各种各样，上市只是渠道之一。”谷峰认为，产品做出来之后资金一定不缺，而产品做不出来资金一定会缺。“鱼和熊掌如何选的话，一定要选产品，而不是选资金。”谷峰强调，爱驰汽车目前没有上市计划。不过，他同时表示，企业在条件成熟之后，上市将是一个顺理成章的行为，但企业一定不能为了上市而上市。

　　另外，随着证监会对上市企业的监管从严，企业申请IPO的难度比以往增加，而盈利能力等指标被视为能否通过IPO的关键。显然，刚刚走出PPT、还处于不断“烧钱”阶段的造车新势力，距离实现盈利的日子还比较远。

　　急于IPO是融资困难的标志

　　蔚来汽车此前被爆出年内即将赴美上市，并且已经聘请包括摩根士丹利高盛投资、美银美林、瑞士信贷、花旗银行、德意志银行、摩根大通瑞银集团8家投行为其准备上市方案，计划的IPO融资规模高达20亿美元。虽然对于这个消息，蔚来汽车并未正面回应，但是网上流传的一份蔚来汽车2018-2021年“盈利预测”的出炉，业内认为这是蔚来汽车筹备上市的一个前奏。

　　在该“盈利预测”中，预计2018年蔚来汽车交付车辆3万辆，各项总收入超过114亿元。随后这份“盈利预测”被蔚来汽车创始人李斌否认。不同于蔚来汽车“年内上市”的传言，威马汽车、拜腾汽车高管曾正面表示企业内部有IPO的计划，但是究竟什么时候上市、在哪上市都还不能明确。目前仅有零跑汽车一家表示未来一定会上市。“我们正在为IPO做相应的准备工作，预计明年下半年会启动，美国和中国香港可能比较适合我们。”零跑汽车董事长朱江明表示。

　　目前，造车新势力的资本主要来自投资机构的融资，据记者不完全统计，截止目前，蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车、拜腾汽车、车和家、奇点汽车、零跑汽车等造车新势力，获得的总融资额已经接近500亿元。其中，蔚来汽车在经过5轮融资后，融资规模高达140亿元，成为造车新势力融资之最。

　　但是正如业内流传的“没有200亿别想造车”的说法一样，造车新势力随着公司的扩张将会对资金有越来越大的需求。而IPO作为企业获取资本的一种方式，有利于满足企业从股市长期获取融资的需要。因此几乎从一开始，部分造车新势力企业就将IPO上市作为一个目标列入了发展规划当中。

　　不过，IPO是不是造车新势力发展的最终目标？“我不觉得要把上市作为重点的事情来做，比上市重要的事情很多。”顾宏地表示。在威马汽车、拜腾汽车等企业的高管看来，IPO上市也不是最重要的目标。对于造车新势力而言，实现研发、生产制造、销售、运营等全产业链的布局更加重要。而对于已经公布年内将交付车辆的蔚来汽车和威马汽车而言，当务之急是交付产品。只有实现了量产车的批量交付，造车新势力才会有营收和利润，才能有维持公司发展的现金流。

　　有专业人士表示，从融资渠道来看，一些企业之所以着急上市，是因为私募市场已经拿不到钱了。“企业的估值已经很高，只能往公募市场去做，当估值估到大几十亿美金，私募市场玩不起来了。”该人士表示。而到了这个阶段，意味着该企业的融资已经出现困难。

　　上市是一把危险的“双刃剑”

　　“我们会关注上市的政策，但不是简单给了投资人的承诺，而是因为能够开辟新的资本市场融资渠道，这个是我们需要的。为了上市而去上市，这个肯定是很危险的。”谷峰认为上市对于新创公司来说是一件非常危险的事情。“只要企业发展的好，先不要急着去上市，尤其在不具备上市条件的时候去做上市，也是非常危险的，有可能把你憋死。”

　　顾宏地认为，创业公司要充分评估企业上市之后到底对公司带来什么影响，要做充分的准备，这样才不会为了上市那一刹那去做这件事情。“是不是有继续融资的能力？有些市场，你上了一次市后期再没融过资，对它来说是不是好事？上完之后，上市公司是透明的，要跟分析师、投资者沟通，上市之后公司会怎么样，如果没有办法很清楚，上市之后，市场对你的反馈会非常负面。”顾宏地表示。

　　从资本市场来看，上市之后根据上市的地点、上市的估值、上市的时间、所吸引的股东区别，对公司将来的影响是很深远的。而上市之后，不论是在管理上还是财务上，都会有更高的要求，特别是上市之后，资本市场对企业的利润要求更高。这会使得企业面临更大的压力，如同架在火上烤。如果企业未来为资金，与资本达成对赌协议，风险则会更大。“爱驰不跟任何人签这种类型的协议，这是非常危险的资本游戏，不赞同通过这种饮鸩解渴的方式来融资。”谷峰表示。

　　在国内，国内新能源车产业链中准备上市的企业包括北汽新能源、宁德时代等，这两家企业的上市过程也并非毫无障碍。其中，北汽新能源计划通过借壳前锋股份的方式实现上市，其先后获得 A轮 30亿元、B轮111.18亿元融资，完成B轮融资后企业估值288亿元，与蔚来、威马市值相当，并且实现盈利，但目前还未实现上市。“不是说上市一劳永逸，再也不用担心融资了，我倒不觉得这是一个答案。根据你在哪儿上市、上市之后的情况，有可能只是短期的一次性融资，这样对公司伤害反而更大，因为你没有长期融资能力。”顾宏地认为。

　　不过，上市对于企业的发展而言，也是一个非常好的选择。上市使得企业各方面都更更加正规，在公募市场可以获得大量的资金支持。目前国内也大力支持智能制造业的发展，对相关企业的IPO打开了“绿灯”。中国证监会发行部曾对相关券商作出指导，要求在智能制造行业，对于有特殊创新能力的企业实行“即报即审”制度，不用排队。而受益于该政策的企业是富士康，其从首次递交股书申报到证监会反馈意见披露，前后只有一个月。这一定程度上，为造车新势力的IPO成功增添了更多的可能性。

　　威马汽车CEO沈晖就表示：“之前国内政策有一些限制，最近有政策支持鼓励像我们这样的独角兽在国内上市。威马汽车首要市场仍然是国内，在国内上市好处更多。”

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