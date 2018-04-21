美国封杀中兴 清华教授与环球总编在微博上争论互怼

来源：西窗飞雨

美国磨刀霍霍向中兴，宣布对中兴禁止出口芯片，在未来的7年内，美国公司禁止向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。中国在这方面没有核心技术，一下子被美国人卡住了脖子，击中了命门，实在不是一个利好的消息。

正在中美贸易纷争的节骨眼上，《环球时报》总编胡锡进发布了一条微博，说“前段时间我们国家的确有些高调，客观上强化了美国和西方对中国崛起的警惕。做一些 调整很有必要……随着对外摩擦增多，我们能赢则赢，有时赢不了也无需强求，必要的妥协公众可以理解……。”妥协是政治的艺术，避免争锋相对两败俱伤也是参 考选项，不过，由于与当初的态度或语调有所不同，他的这一微博，遭到了清华教授孙立平的强力回应：

“汉奸！以战止战呢？认怂就是汉奸呢？奉陪到底呢？抗美援朝精神呢？打到中美不做生意呢？你这嘴还是嘴吗？”并质问“你让你给忽悠起来的孩子们怎么调头？”

这似乎还得从美国发起贸易战说起。

当初，美国宣布发动贸易战，且列出了清单，划定了规模，中国很受刺激，这也太无视中国的存在了，有问题，有矛盾，既不坐下来友好协商，也不走正道到世贸组织申诉，直接就凭财大气粗欺负上门。对此，中方强力回应，奉陪到底！

关于中美之间的贸易战，清华教授孙立平写了一篇文章，题目叫做《孙立平：贸易战中国打不起，没法打！》，主要观点如下：

贸易战是两败俱伤，中美都输不起。但实际情况是我们更加输不起。对于这一点一定要清醒。

那些细节上的优劣势是无足轻重的，关键是如下几个因素：

▲ 在资源方面，美国自然资源的禀赋可以使得其在闭关锁国的条件下也能发展相当一段时间，而我们的资源严重依赖外部市场；最尖端的技术大多掌握在美国手里，而 我们要严重依赖美国的技术；我们的外汇绝大部分来自于美国，没有这些外汇，必需的粮食、石油和芯片等都无法进口；美国有众多的盟友，离开中国，虽然经济也 会受沉重打击，但仍有广大的市场，而我们则没有这样的条件。

▲可以这样说，如果贸易战打到极端，对于美国经济来说至多是重创的问题，而对我们来说则是生存问题。

▲我相信，这次的贸易战会以妥协让步的方式来解决。当然，中国做出的让步会更大，或者主要是中国的让步。最大的让步是履行加入世贸时的大部分承诺，实行更大力度的对外开放。我觉得，这个影响要比贸易战本身的影响大。

胡 锡进对批评政府，遇事多说美国、西方好话的人颇有微词，在他看来，那些人“遇中外冲突咱不用冲锋，不用着急，说一堆风凉话，还显得挺高雅挺有情怀的，国家 好了咱跟着沾光，而且一边沾光一边显示咱的犀利。国家如果出问题，瞧瞧，我说什么来着！”针对孙立平教授贸易战中国打不起，没法打的观点，《环球时报》总 编胡锡进在微博上言辞激烈地评论到：

■“仗还没有真正开打，双方在擂鼓布阵，就有人主张割地求和了。没出息。”

■“看到一些自由派的软柿子言论，我心说，幸亏中国没让他们掌权。说轻了是几个天真的书呆子，说重了是帮膝盖软的投降派。中国要给了他们治理，国家不完蛋、民众不遭殃才怪。”

■“这个时候装清醒，大谈中国的劣势，只会引导华盛顿误判中国的软弱，鼓励特朗普政府变本加厉向中国施压。”

孙立平教授解释说，学者的勇气应当表现在无论在什么情况下，把自己的看法和结论说出来。或许，在他看来，学者并不应该担负宣传的责任。

美国封杀中兴，正应验了孙立平教授“我们的资源严重依赖外部市场；最尖端的技术大多掌握在美国手里，而我们要严重依赖美国的技术”的预判，事实也确实如此，如果封杀令得以执行，对中兴确定无疑是前所未有的重大考验。

与中美贸易战烽烟四起不同，清华教授与环球总编微博上的激烈争吵，似乎多少带有探讨和争鸣的性质，只不过在以国家名义排兵布阵的关键时刻，究竟还有多少人静下心来探究和回味其中的道理，则不得而知。