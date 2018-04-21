《福布斯》评出今年世界最伟大领袖榜单 马化腾上榜

马化腾

新浪科技讯 北京时间4月21日下午消息，《福布斯》杂志近期评出了今年的“世界最伟大领袖”榜单。这些领袖包括企业家、政府官员、非政府组织领导者、运动员、艺术家和教育工作者。他们利用自身的影响力和地位，给更广泛的世界带来了不同。

今年的榜单中有来自6个国家的12名企业CEO上榜，其中包括腾讯CEO马化腾。

以下为上榜的企业CEO：

第5名，肯尼斯·弗雷齐尔（Kenneth Frazier），默克制药

在制药行业的敏感时期内，他提出了大胆的社会和政治立场。

第8名，拉里·芬克（Larry Fink），贝莱德集团

这位全球最大资产管理公司的CEO正寻找其他CEO，帮助他们按自己的原则去投资。

第11名，玛丽·巴拉（Mary Barra），通用汽车

特斯拉可能引起了媒体的更多关注，但巴拉正帮助通用汽车为无人驾驶汽车的未来做好准备。

第14名，蒂姆·库克（Tim Cook），苹果

他将苹果变成了现象级的吸金机器，同时也没有牺牲创新。

第19名，马化腾，腾讯

作为中国首富，马化腾将腾讯发展成为一家全球化的大公司。该公司的影响力已经远远超出自身产品。

第21名，马克·贝尼奥夫（Mark Benioff），Salesforce

很少有人像贝尼奥夫一样，同时拥有商业想象力，以及对社会活动的热情。

第24名，穆克什·安姆巴尼（Mukesh Ambani），信实工业

在不到2年时间里，他颠覆了印度的手机市场。

第27名，奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey），OWN

在脱口秀节目停播之后，她的传媒帝国确保她在无数美国家庭中保持影响力。

第33名，杰米·戴蒙（Jamie Dimon），摩根大通

他是商业界最不知疲倦的税务改革倡导者之一，目前正在研究如何利用减税带来的收益。

第36名，丹尼尔·孟图尔（Daniel Servitje Montull），宾宝集团

这家全球最大烘焙公司的负责人正在努力使他的产品更易于使用，更加环保。

第44名，菲克·希贝斯马（Feike Sijbesma），帝斯曼集团

作为荷兰专业化工厂商的掌门人，他比其他任何管理者都走得更远。他的公司正在针对环保进行彻底的改革。

第46名，阿纳·博丁（Ana Botin），桑坦的银行

她将西班牙桑坦德银行发展成为了欧洲摇摇欲坠的银行业的支柱。(邱越)